COMUNE DI TRENTO * NATALE 2024: « PUBBLICATO IL BANDO, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI»

10.54 - giovedì 19 settembre 2024

Trento, città del Natale, pubblicato il bando per la realizzazione di iniziative culturali. Gli eventi potranno essere organizzati in diversi luoghi dal centro storico al Bondone nei weekend dal 30 novembre al 29 dicembre. Previsti 23 mila euro complessivi per progetti singoli o strutturati. Domande tramite pec entro le ore 24 del 6 ottobre

Non è ancora finita l’estate, ma all’ufficio Cultura, turismo ed eventi si pensa già al Natale con il nuovo bando per sostenere la realizzazione di eventi culturali sul tema. Possono partecipare le associazioni del territorio con iniziative di teatro, danza e musica o altre forme di contaminazione artistica pensate per animare luoghi al chiuso o all’aperto della città nei fine settimana che vanno da sabato 30 novembre a domenica 29 dicembre. Tra le location possibili, palazzi, corti interne e scorci inediti del centro storico cittadino, piazze e vie della città che non siano già occupate dalla manifestazione “Trento, città del Natale”, ma anche le località del Monte Bondone come Vaneze, Vason o le Viote. E ancora, la Casa circondariale di Trento e le residenze sanitarie assistenziali o l’ospedale Santa Chiara.

Le iniziative organizzate e finanziate dal contributo dovranno essere gratuite e ad accesso libero. Il bando prevede finanziamenti dedicati a eventi singoli e a progetti più strutturati per un budget complessivo di 23 mila euro.

Per partecipare, entro le ore 24 di domenica 6 ottobre 2024 è necessario compilare e inviare all’indirizzo di posta certificata servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it la domanda in formato pdf corredata di copia dello statuto e dell’atto costitutivo del soggetto richiedente insieme alla copia del documento d’identità del legale rappresentante.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Comune di Trento, nell’area tematica dedicata a Cultura e turismo.