COMUNE DI TRENTO * MALGA BRIGOLINA – ASTA PUBBLICA: « PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO 12/4, SEI ANNI DI CONTRATTO E CANONE ANNUO DI 29 MILA E 800 EURO »

12.12 - mercoledì 29 marzo 2023

Asta pubblica per Malga Brigolina: entro il 12 aprile la presentazione delle domande. Sei anni di contratto per il periodo 2023-2029. Canone base annuo di 29 mila e 800 euro.

L’Azienda forestale di Trento e Sopramonte procede alla concessione mediante asta pubblica di Malga Brigolina, del pascolo Malghet e del pascolo Fragari sul Monte Bondone; il termine per la presentazione della domanda scade mercoledì 12 aprile alle ore 12.

Il canone annuo a base di gara è di 29 mila 800 euro, non soggetto all’applicazione dell’IVA. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta più vantaggiosa.

Le richieste di informazioni e chiarimenti devono essere inviate, entro il 3 aprile, all’indirizzo info@pec.aziendaforestale.tn.it.

Chi è interessato alla gara, sempre entro il 3 aprile, dovrà presentare una richiesta scritta all’Azienda forestale, per un sopralluogo dei beni in concessione con l’accompagnamento del personale incaricato dall’Azienda forestale. Il mancato sopralluogo, a carico dell’interessato, comporta l’esclusione dalla gara. Tale sopralluogo andrà effettuato entro il 6 aprile.

Il bando completo si trova sul sito dell’Azienda forestale – sezione ALBO – Bandi di gara (www.aziendaforestale.tn.it).

Ulteriori informazioni al numero Tel. 0461.889740 – mailto: info@pec.aziendaforestale.tn.it.