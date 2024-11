COMUNE DI TRENTO * FESTIVITÀ: «ARRIVATO IN PIAZZA DUOMO L’ABETE DI NATALE ALTO 17 METRI, VERRÀ ADDOBBATO CON 22 MILA LUCINE»

16.03 - lunedì 4 novembre 2024

Arrivato in piazza Duomo l’abete di Natale alto 17 metri. Si avvicina il Natale e – com’è tradizione – in piazza Duomo è arrivato il grande albero che verrà addobbato per le festività con 22 mila lucine.

Si tratta di un Abete di Douglas – alto ben 17 metri – proveniente da Can-driai. È stato scelto da Comune e Azienda forestale Trento-Sopramonte perché incombeva troppo vicino all’edificio della Fondazione “Asilo nel bosco” e quindi per ragioni di sicurezza andava comunque tagliato.

Ad accoglierlo erano presenti la vicesindaca Elisabetta Bozzarelli e il vi-cedirettore dell’Azienda forestale Daniele Lubello.