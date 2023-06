COMUNE DI TRENTO * FESTA REPUBBLICA: « LA CERIMONIA IN PIAZZA MOSTRA CON IL COMMISSARIO DEL GOVERNO SANTARELLI ED IL SINDACO IANESELLI »

17.15 - giovedì 1 giugno 2023

Festa della Repubblica, la cerimonia in piazza Mostra. Domani 2 giugno ore 11, preceduta dal Corpo musicale “Città di Trento”. In occasione del 77° anniversario dalla fondazione della Repubblica italiana, domani 2 giugno alle ore 11 in piazza Mostra si terrà la consueta cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco Franco Ianeselli e del commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento Filippo Santarelli, preceduta alle ore 10.45 dall’esibizione del Corpo musicale “Città di Trento”.

Al termine della cerimonia, che sarà tradotta nella lingua dei segni italiana (Lis), il commissario del Governo consegnerà le medaglie d’onore agli ex internati militari e le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.