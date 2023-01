COMUNE DI TRENTO * ATTIVITÀ CONSIGLIO: « NO ALL’ANNULLAMENTO AUTOMATICO DI INTERESSI E SANZIONI PER LE CARTELLE FINO A 1.000 EURO »

20.39 - martedì 31 gennaio 2023

Il Consiglio comunale: no all’annullamento automatico di interessi e sanzioni per le cartelle fino a 1000 euro. Il Comune di Trento, con la deliberazione numero 12 approvata questa sera dal Consiglio Comunale, ha stabilito di non applicare l’annullamento automatico delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, disposto all’articolo 1, commi 227 e 228, della legge 29 dicembre 2022 numero 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge, relativamente ai debiti di importo residuo fino a 1000 euro, affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2012, all’Agenzia delle Entrate Riscossione.