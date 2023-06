COMUNE DI TRENTO * 72MA EDIZIONE TRENTO – BONDONE: « DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NEL PIAZZALE EX ZUFFO, PARCHEGGIO GRATIS ALL’EX SIT (8-10/6)»

18.06 - martedì 6 giugno 2023

Da giovedì 8 a sabato 10 si parcheggia gratis all’ex Sit. Per lo svolgimento della gara automobilistica Trento – Bondone, giunta ormai alla sua 72ma edizione, si rendono necessari i seguenti provvedimenti viabilistici:

– divieto di transito e di sosta e fermata con rimozione su tutto il piazzale ex Zuffo a partire dalle ore 00 di giovedì 8 giugno fino alle ore 24 del 12 giugno.

– divieto di transito lungo la ciclabile che collega il deposito bici del piazzale Zuffo a via Dos Trento fino al civico 29/b, venerdì 9 dalle 10 alle 18.

– sospensione del disco orario e pagamento Acipark nel parcheggio ex Sit di Lung’Adige Monte Grappa dall’8 al 10 giugno. Pertanto il parcheggio di via canestrini sarà gratuito.