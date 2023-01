“COMITATO 10 FEBBRAIO” / TN-AA* “IO NON SCORDO, DALLE FOIBE ALL’ESODO”: « CONFERENZA CON GIORGIO LEONARDI – GIUSEPPE URBANI – MAURIZIO PUGLISI GHIZZI, PALAZZO TRENTINI (1/2 – 19.00) »

12.36 - giovedì 26 gennaio 2023

“Io non scordo, dalle foibe all’esodo” a Palazzo Trentini una serata per il Ricordo. “Io non scordo, dalle foibe all’esodo”, questo il titolo della conferenza organizzata dal Comitato 10 Febbraio in ricordo delle vittime del foibe. Ospiti l’Assessore Regionale del Trentino Alto Adige Giorgio Leonardi, il Consigliere Comunale Pino Urbani e il presidente regionale del Comitato 10 febbraio Maurizio Puglisi Ghizzi.

“Con l’approvazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, è stata istituita la commemorazione del “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati – ricorda in nota il Comitato – quella delle foibe e dell’esodo è una ferita ancora aperta, vicende per troppo tempo dimenticate che sono tornate alla ribalta nazionale proprio grazie all’opera del Comitato 10 Febbraio, delle associazioni degli Esuli e dell’impegno di migliaia di cittadini”.

“Il Comitato con serate come questa vuole rivolgersi soprattutto ai cittadini italiani che, pur non avendo un legame diretto o famigliare con le tragedie delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, si accostano con particolare sensibilità a queste pagine di una storia che ci appartiene”.

“Nel nostro animo, – conclude il Comitato in nota – la volontà di contrastare sul piano culturale i maldestri tentativi di negare e minimizzare e, troppe volte, giustificare quanto accaduto sul confine orientale della nostra terra, vogliamo ricordare i drammi e le sofferenze delle popolazioni italiane dell’Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia negli anni dal 1943 al 1945 perché questa triste pagina di storia non abbia più a ripetersi in nessun altro luogo e tempo”.

*

Comitato 10 Febbraio Coordinamento Tn-AA