CLAUDIO GEAT * TRENTO – AMMINISTRATIVE 2025: “CONFERENZA STAMPA IL 26/10, PRESENTERÒ IMPORTANTI NOVITÀ PER IL FUTURO”

04.47 - lunedì 21 ottobre 2024

L’ingegner Claudio Geat, Presidente della Circoscrizione centro Storico-Piedicastello, ha

indetto una conferenza stampa per sabato 26 ottobre alle ore 9.45, presso la sala

circoscrizionale di via Verruca 1 a Piedicastello.

Presenterà la sua visione in merito alla politica attuale della città di Trento ed “illustrerà le sue prospettive e importanti novità per il futuro”, in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio 2025.

Per Geat -ha anticipato alla stampa- “l’incontro di sabato sarà un’occasione per chiarire la posizione su temi di grande interesse e rilevanza per la comunità, con uno sguardo alle sfide che attendono la città nei prossimi mesi”.