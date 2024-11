CIRCOSCRIZIONE ARGENTARIO (TRENTO) * PETIZIONE CHANGE.ORG: «”NO” ALL’ANTENNA DI MONTEVACCINO, A TUTELA DI PAESAGGIO E SALUTE PUBBLICA»

20.25 - martedì 12 novembre 2024

Diciamo NO all’antenna di Montevaccino, a garanzia di trasparenza amministrativa Perché questa petizione è importante. Lanciata da Eleonora Odorizzi.

A Montevaccino, al centro di una zona dalle caratteristiche ambientali e paesaggistiche peculiari, facente parte altresì dell’Ecomuseo Argentario per la tutela e la valorizzazione di beni storici, archeologici e naturali, dal 23 settembre sono stati avviati i lavori di costruzione per un’antenna telefonica che dovrebbe raggiungere, nella totalità della sua altezza, 22 metri.

Il progetto è stato portato avanti dalle istituzioni provinciali – solo inizialmente ostacolate dal dipartimento per la tutela del paesaggio – senza alcuna trasparenza in termini di notifica o informazione ai residenti, che si trovano attualmente in una situazione di grave preoccupazione per motivazioni di salute, di ambientalismo e, non da ultimo, per motivi economici che riguarderanno anche la svalutazione del territorio e degli immobili.

Per questi motivi, per il legittimo diritto di informazione e trasparenza – con conseguente legittimo accesso agli atti amministrativi (già richiesto da alcuni residenti e dalla Circoscrizione Argentario), che garantisca l’esercizio delle funzioni di cittadini – chiediamo il massimo supporto numerico, per tutelare, di fronte a decisioni prese dall’alto senza il consenso dei cittadini, il nostro patrimonio paesaggistico e la nostra salute pubblica.

