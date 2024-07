CIA (MISTO) * TELEFONINI A SCUOLA: «NECESSITÀ DI DIVIETO O REGOLAMENTAZIONE?»

17.33 - mercoledì 10 luglio 2024

Telefonini a Scuola: Necessità di Divieto o Regolamentazione?

La decisione del ministro Valditara di vietare l’ingresso dei telefonini nelle scuole italiane, da un lato, può essere vista come un passo positivo verso la riduzione delle distrazioni in classe e l’incoraggiamento di un ambiente di apprendimento più focalizzato. Il divieto potrebbe anche aiutare a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e l’uso improprio dei dispositivi durante l’orario scolastico.

Dall’altro lato, però, sono perplesso riguardo alla praticabilità e all’efficacia di tale misura. Un divieto totale pare essere troppo rigido e difficile da implementare, oltre a sollevare questioni di sicurezza per gli studenti che potrebbero avere bisogno di comunicare urgentemente con le loro famiglie, magari proprio durante il tragitto casa-scuola. Inoltre, c’è il rischio di alienare gli studenti, che potrebbero vedere la misura come una mancanza di fiducia nei loro confronti.

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di regolamentare seriamente, in modo efficace, l’uso dei telefonini durante le lezioni piuttosto che vietarli completamente. In questo modo, gli studenti potrebbero comunque avere accesso ai loro dispositivi in caso di necessità, senza compromettere l’attenzione e la disciplina in classe. Sarebbe inoltre utile proporre programmi educativi per insegnare agli studenti un uso responsabile e consapevole della tecnologia.

In sintesi, mentre l’intento di migliorare l’ambiente scolastico è chiaro e condivisibile, credo che all’atto pratico sarà necessaria una certa flessibilità per rispondere alle varie situazioni e necessità degli studenti e delle famiglie.

Claudio Cia

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo misto)