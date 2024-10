CGIL – TRENTINO * “INSIEME PER IL CLIMA“: «ATTESI 500 RAGAZZI IN PIAZZA DANTE, DALLE 8.00 ALLE 10.00 LABORATORI PER LE SCUOLE»

16.19 - venerdì 18 ottobre 2024

Insieme per il clima. Il 25 ottobre in piazza per il cambiamento climatico. Dalle 8 alle 10 laboratori per le scuole. Poi corteo da piazza Dante al Muse. Attesi 500 ragazze e ragazzi. Il cambiamento climatico è nelle nostre vite quotidiane. E’ fondamentale conoscerlo e affrontarlo per mitigarne gli effetti. Nasce da qui un progetto speciale per le scuole promosso da Rete Climatica Trentina, Cgil del Trentino, Flc Cgil del Trentino, Acli trentine, Arci del Trentino, Udu Trento, Laboratori interattivi e team di ricerca di psicologia ambientale dell’Università di Trento per sensibilizzare studentesse e studenti con un insieme di iniziative pensate per tutti gli ordini scolastici, dalla primaria di primo grado alle secondarie di secondo grado.

Punto di partenza l’iniziativa di venerdì prossimo, 25 ottobre. Bambini e ragazzi potranno partecipare dalle 8 alle 10 a laboratori interattivi sul tema ambientale organizzati in Piazza Dante, presso le sale della Regione.

Alle 10 prenderà il via un colorato corteo che porterà tutti i partecipanti a sfilare per la strade del centro storico per raggiungere il Muse. Ad oggi hanno aderito circa 500 studentesse e studenti di scuole di tutta la provincia

I laboratori saranno divisi per fasce d’età:

•Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado parteciperanno ad un laboratorio interattivo con la dott.ssa Elisabetta Demattio: esploreranno il simulatore En-Roads e capiranno come azioni influenzano il clima.

• Gli studenti di primarie e secondaria parteciperanno a laboratori creativi e interattivi per scoprire insieme ad alcuni esperti di Laboratori Interattivi alcune soluzioni concrete per affrontare il cambiamento climatico.

Gli studenti condivideranno insieme anche un manifesto di azioni concrete per il clima che si articola su tre obiettivi:

Programmare e implementare un piano di formazione, educazione e informazione sul tema della mitigazione dei cambiamenti climatici.

Favorire la mobilità sostenibile verso le scuole, promuovere la realizzazione di edifici carbon neutral.

Coinvolgere i cittadini e le aziende in appositi percorsi di informazione e formazione, ponendo particolare attenzione al tema della transizione energetica, della riduzione dei consumi, dell’alimentazione, della mobilità e del cambio degli attuali stili di vita insostenibili.

Insieme per il clima non si conclude venerdì. E’ in programma anche un secondo step, in primavera, con nuovi appuntamenti per gli studenti e proposte formative per i docenti.