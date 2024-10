CGIL – TRENTINO * “IL TEMPO DELLA PACE È ORA”: «OLTRE 150 TRENTINI A MILANO, PER CHIEDERE DI FERMARE LE GUERRE»

04.11 - domenica 27 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa pubblicata nel sito https://www.cgil.tn.it/news) –

///

“Il tempo della Pace è ora”. Oltre 150 trentini a Milano per chiedere di fermare le guerre

.

“Il tempo della Pace è ora”. Oltre 150 trentini a Milano per chiedere di fermare le guerre. Oltre 150 trentine e trentini hanno sfilato oggi pomeriggio a Milano per chiedere lo stop alle guerre. Dietro lo slogan, “Il tempo della pace è ora”, le 400 associazioni riunite in Europe for Peace hanno convocato in sette diverse città italiane una mobilitazione per sollecitare l’immediato cessate il fuoco dei conflitti aperti nel mondo, a cominciare da quello tra Israele e Palestina e quello tra Russia e Ucraina.

La mobilitazione nasce con l’intento di rimettere al centro del confronto politico, nazionale ed internazionale, la necessità e l’urgenza di riportare le ragioni della pace, riaccendere l’interesse dell’opinione pubblica che rischia di abituarsi ad una continua escalation di conflitti, alla conta delle vittime, al mancato rispetto dei diritti umani. Da qui l’appello a perseguire la pace con massima determinazione.

Da Trento queste mattina sono partiti tre pullman, diverse le persone arrivate a Milano in autonomia. Alla mobilitazione, in Trentino, hanno aderito il Forum trentino per la pace, i sindacati, Arci, Anpi, Acli, Pace per Gerusalemme, 46° Parallelo, Movimento non violento, Deina Trentino, Centro Pace, ecologia e diritti umani di Rovereto.

Oltre a Milano i cortei per la pace si sono svolti anche a Bari, Cagliari, Firenze, Palermo, Roma e Torino.