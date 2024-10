CGIL – TRENTINO * “FAMIGLIE ARCOBALENO“: «ADERIAMO AL PRESIDIO CONTRO LA CRIMINALIZZAZIONE DELLA GESTAZIONE PER ALTRI, A TRENTO (24/10 -17.30)

16.49 - martedì 22 ottobre 2024

La Cgil aderisce al presidio contro la criminalizzazione della gestazione per altri. Giovedì 24 ottobre alle 17,30 in piazza D’Arogno. La Cgil del Trentino aderisce al presidio organizzato dalle Famiglie Arcobaleno a Trento, come in moltissime città italiane, contro la criminalizzazione della gestazione per altri, voluta dal Governo Meloni con la legge Varchi approvata nei giorni scorsi in Senato. L’appuntamento è giovedì 24 ottobre alle 17,30 in piazzatta D’Arogno.

E’ grave classificare la Gpa come reato universale. Con questa scelta il Governo non solo limita la libertà di scelta e autodeterminazione dei propri cittadini, ma crea anche una inaccettabile discriminazione a danno di quei bambini e bambine nati grazie alla Gpa.

La gestazione per altri era già proibita in Italia, adesso con l’approvazione della legge Varchi anche chi vi è ricorso all’estero rischia pene fino a due anni reclusione e multe fino a un milione di euro. Una decisione che criminalizza le famiglie che non rientrano nel modello unico della famiglia tradizionale. Per queste ragioni partecipiamo alla mobilitazione promossa dalle Famiglie Arcobaleno.