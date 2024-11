CGIL – TRENTINO * #BENESSEREINRETE: «UN NUOVO MODELLO DI ASSISTENZA SINDACALE, PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA»

16.19 - lunedì 18 novembre 2024

#Benessereinrete. Un nuovo modello di assistenza sindacale per il personale della scuola. In via Muredei parte un servizio per la presa in carico totale delle problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori. Avvio sperimentale con il comparto della conoscenza.

Il mondo del lavoro è profondamente mutato e con esso anche i bisogni e le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. Accanto alle classiche problematiche per le quali ci si rivolge al sindacato, oggi si sente un più marcato bisogno di trovare risposte a questioni più complesse che riguardano anche la dimensione del benessere psico-fisico, relazionale ed emotivo.

Consapevoli che anche il sindacato deve intercettare e imparere a costruire risposte su questi ambiti la Cgil del Trentino ha creato un nuovo servizio, #Benessereinrete, in cui alle competenze di tipo sindacale, giuridico, fiscale e vertenziale che Via Muredei già offre, si affianca anche la possibilità di una presa in carico più ampia e complessa, che mette in campo competenze di tipo psicologico, di tutoraggio e formazione, di diversity management.

Lo sportello in questa fase sarà rivolto a tutto il personale della conoscenza, dunque insegnanti dei vari ordini scolatisci, personale dell’università, docenti della formazione professionale, del conservatorio, dirigenti, educatori e collaboratori scolastici.

Il servizio offre supporto e consulenza sui diritti e doveri dei lavoratori del mondo della conoscenza, dei genitori e degli studenti, sulle specifiche problematiche legate all’insegnamento e all’apprendimento, ma anche su sostegno per affrontare problematiche legate alla conciliazione, situazioni di burn out, gestione dello stress, mobbing. C’è spazio anche per affrontare il nodo dell’invecchiamento delle lavoratrici e dei lavoratori con l’intento di gestirne, in chiave positiva, le implicazioni anche in aula.

Per i docenti in periodo di prova è a disposizione anche un servizio di tutoraggio personalizzato per affrontare eventuali difficoltà e aiuto anche nella definzione di progettualità

Gli esperti possono intervenire anche con un’azione di mediazione nel caso di conflitti tra diverse figure in ambito scolastico, o tra diversi livelli.

Spazio viene dedicato anche alla formazione con l’attivazione di percorsi ad hoc per gruppi omogenei, per gestire al meglio la comunicazione con studenti e genitori, per gestire eventuali conflittualità tra colleghi, per acquisire competenze innovative sul piano relazionale e comunicativo.

#Benessereinrete è anche un punto di riferimento per fornire attività di orientamento e riqualificazione personalizzate, sulla tutela dei diritti e supporto su questioni lavorative e in caso di infortunio o malattia professionale.

Per il funzionamento del nuovo servizio la Cgil si avvale anche di competenze esterne, ed in particolare di una psicologa, avvocati, formatori e docenti senior. Verranno messe in rete, inoltre, tutte le competenze già presenti nel mondo Cgil.

L’accesso al servizio è possibile su appuntamento, scrivendo a benessereinrete@cgil.tn.it o chiamando al 348 7715566.