CGIL – TRENTINO * ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: «DA MARZO LE FAMIGLIE RICEVERANNO IL NUOVO IMPORTO, SOLO SE AVRANNO AGGIORNATO L’ISEE»

09.45 - martedì 11 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa pubblicata nel sito https://www.cgil.tn.it/news) –

Assegno unico universale. E’ tempo di rinnovare l’Isee. Da marzo tutte le famiglie che ricevono già l’assegno unico universale (AUU) si vedranno accreditato il nuovo importo. A patto che abbiano aggiornato il proprio Isee. In caso contrario riceveranno l’importo minimo, ma avranno tempo fino al 30 giugno per calcolare l’Isee 2025 e dunque ottenere l’ammontare corretto e i relativi arretrati dal 1° gennaio 2025.

L’Inps ricorda che chi ha che chi ha già una domanda di AUU approvata non dovrà presentare una nuova richiesta, a meno che non abbia ricevuto comunicazione di decadenza, revoca o rifiuto della domanda. È fondamentale, però, segnalare eventuali variazioni come la nascita di un nuovo figlio o il raggiungimento della maggiore età di un figlio.

Alcune novità sono state introdotte per il calcolo degli importi. In particolare tutti gli assegni verranno incrementati per una percentuale pari al costo della vita (+0,85 nel 2024). Le famiglie con almeno 3 figli e Isee fino a 45.939,56 euro avranno diritto ad aumento del 50% per i figli tra 1 e 3 anni, quelle con almeno 4 figli un aumento fisso di 150 euro al mese. E’ prevista infine una maggiorazione transitoria (gennaio-febbraio 2025) per chi ha un Isee fino a 25.000 euro e ha ricevuto l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel 2021.

Per chiedere il calcolo aggiornato dell’Isee si può contattare il Caf Cgil. E’ sufficiente chiamare lo 0461 040111 oppure prendere appuntamento direttamente sull’app Digita Cgil.