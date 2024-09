CGIL – TRENTINO * 28 SETTEMBRE: «GIORNATA MONDIALE PER L’ABORTO LIBERO E SICURO»

23.05 - venerdì 27 settembre 2024

28 settembre. Giornata mondiale per l’aborto libero e sicuro. Il diritto all’aborto libero e sicuro è stato conquistato dalle lotte delle donne. Oggi però è messo fortemente in discussione da una visione che vuole disconoscere la libertà di scelta delle donne, riportando in dietro le lancette dei diritti nel nostro Paese.

E non solo. Le difficoltà della sanità pubblica e l’alto numero di medici obiettori trasformano questa scelta, troppe volte, in un percorso ad ostacoli.