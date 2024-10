CGIL – FLC / TRENTINO * TAVOLO TECNICO IEFP: «GEROSA, È DISCRIMINAZIONE L’ESCLUSIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI»

23.26 - lunedì 14 ottobre 2024

“È gravissimo che la Giunta provinciale di Trento tramite la vicepresidente e assessora all’istruzione Francesca Gerosa abbia escluso i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori dal tavolo provinciale chiamato a riformare l’assetto della formazione professionale e dell’alta formazione in Trentino.

Non solo non è prevista la presenza delle organizzazioni sindacali in rappresentanza di chi lavora nel settore, ma anche il fatto che non siano state coinvolte nemmeno le confederazioni per portare la voce del mondo del lavoro trentino. Ovviamente invece la vicepresidente Gerosa coinvolge le associazioni datoriali.

Da sempre come CGIL e FLC chiediamo una profonda revisione dell’assetto della formazione professionale. Come si possa pensare quindi di fare a meno di chi rappresenta il mondo del lavoro nel gestire questo passaggio così importante risulta davvero incomprensibile.

Quello che è certo è che si tratta di una chiara e ingiustificata discriminazione che tradisce la volontà di piegare la formazione professionale ai soli interessi delle imprese. Ci opporremo in ogni modo a questa decisione della Giunta che, purtroppo, mina la credibilità stessa del tavolo e dei suoi esiti”.