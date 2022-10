CGIL CISL UIL – TRENTINO * VIOLENZE: « SOLIDARIETÀ ALLE DONNE E AI GIOVANI IRANIANI, PRESIDIO IN PIAZZA D’AROGNO A TRENTO (28/10 – 18.00) »

12.39 - mercoledì 26 ottobre 2022

Solidarietà alle donne e ai giovani iraniani. Venerdì alle 18 presidio in piazza D’Arogno a Trento. Dopo la morte, durante un fermo di polizia, di Mahsa Amini accusata di non indossare adeguatamente il velo, le proteste di giovani e donne da alcune settimane stanno infiammando diverse città iraniane contro le autorità del regime degli Ayatollah.

Dal 16 settembre ad oggi le prime stime parlano di quasi 250 morti e di oltre 12.000 arresti come conseguenza degli scontri tra manifestanti e forze di polizia iraniane. Intanto varie forme di ribellione alle leggi più oscurantiste, in particolare nelle università del paese, proseguono nonostante i tentativi del regime di soffocare le proteste.

Per testimoniare la solidarietà della popolazione trentina verso i giovani, le donne e coloro che protestano a Teheran e in tutte le città del paese, per reclamare la fine delle violenze sui cittadini inermi e per chiedere la liberazione della giovane italiana Alessia Piperno ancora in arresto in Iran, Cgil-Cisl-Uil del Trentino hanno organizzato un presidio venerdì 28 ottobre alle ore 18 in piazza d’Arogno a Trento.