CGIL CISL UIL – TRENTINO * SANITÀ: « LA PRIORITÀ È LA CARENZA DI PERSONALE, UN INVESTIMENTO DI 280 MLN PER IL NUOVO OSPEDALE A CAVALESE RISCHIA DI ESSERE UNO SPRECO DI RISORSE PUBBLICHE »

17.31 - martedì 25 ottobre 2022

Sanità, la priorità è la carenza di personale. Cgil Cisl Uil perplessi per la realizzazione del nuovo ospedale a Cavalese: 280 milioni sono un investimento enorme che non trova nemmeno il consenso della comunità locale.

“Un investimento di 280 milioni di euro per il nuovo ospedale a Masi di Cavalese rischia di essere uno spreco di risorse pubbliche. Meglio sarebbe, come chiesto a gran voce dalla comunità locale, ristrutturare l’attuale nosocomio, e liberare risorse per rispondere in modo efficace ai problemi che rischiano di mettere in ginocchio la sanità trentina, come la carenza di medici soprattutto nei presidi periferici”. Cgil Cisl Uil non nascondono la loro preoccupazione dopo la valutazione della commissione tecnica. “Non entriamo nel merito del parere del Navip.

Resta il tema dell’opportunità politica di procedere in questa direzione. Auspichiamo che la Giunta Fugatti prenda atto delle vere difficoltà della nostra sanità e investa tutte le energie per risolvere il problema dell’assenza di medici e infermieri. Così si rischia di creare una scatola vuota senza dare risposte al territorio. Crediamo, invece, che si possa e si debba, come sollecitato anche dalla comunità locale, ammodernare il vecchio ospedale, rendendolo maggiormente rispondente alle esigenze degli abitanti di Fiemme e dei tanti turisti che sia in inverno sia in estate affollano la valle”.

I sindacati non nascondono le loro perplessità anche per l’impatto ambientale che avrà la nuova struttura con un rilevante consumo di suolo in una valle vocata al turismo ed allo sport, evitabile con la ristrutturazione dell’attuale ospedale di valle.