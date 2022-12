CGIL CISL UIL – TRENTINO * LAVORO: « INVESTIRE IN QUALITÀ, PER RECUPERARE IL GAP OCCUPAZIONALE DI DONNE E GIOVANI »

16.45 - martedì 13 dicembre 2022

Lavoro. Investire in qualità per recuperare il gap occupazionale di donne e giovani. Sindacati: problema noto, ma poche soluzioni messe in campo finora. Trento si conferma una delle città italiane dove si vive meglio; eppure il contesto sociale e occupazionale non è favorevole alle donne. La classifica del sole24Ore conferma infatti che le donne rappresentano uno dei segmenti deboli del mercato del lavoro. “Il dato non stupisce, ma non per questo può essere trascurato o tenuto in scarsa considerazione visto che la ridotta partecipazione della popolazione femminile al mercato del lavoro non solo incide negativamente in termini di superamento delle diseguaglianze di genere, ma ha riflessi non trascurabili anche sui livelli di produttività del nostro tessuto economico – ammettono Maurizio Zabbeni, Lorenzo Pomini e Walter Largher -. Il tema è essere disposti ad andare oltre la diagnosi poiché il problema è noto così come sono note le strade che potrebbero favorire una maggiore occupazione femminile. Poco si è investito però per passare dalle enunciazioni di principio ai fatti”.

Per favorire l’occupazione femminile, in primo luogo secondo i sindacati, bisogna investire con maggiore convinzione e più risorse sui servizi di conciliazione. “Aumentare i servizi per la prima infanzia, renderli più flessibili e diffusi capillarmente su tutto il territorio aiuterebbe molte neo mamme a non rinunciare ad un lavoro. Per questa ragione restiamo convinti che tutte le misure a sostegno delle famiglie dovrebbero intrecciarsi con quelle che incentivano occupazione di donne e giovani. Si deve inoltre superare la logica dei bonus per puntare su misure strutturali”.

C’è poi il tema del part time involontario: molte donne subiscono contratti a tempo parziale con ricadute importanti anche sul piano delle retribuzioni.

“Il nodo vero, emerso anche dalle analisi degli stati generali del lavoro, è il tema della qualità dell’occupazione, una questione che accomuna in negativo spesso donne e giovani che trovano occupazioni precarie, pagate in modo inadeguato rispetto alle competenze possedute; tutte condizioni che spingono questi segmenti ai margini del mercato del lavoro. “Per questa ragione continuiamo a chiedere un cambio di paradigma nelle politiche di sostegno pubblico alle imprese per incentivare le realtà che offrono contratti stabili e che siano disposte, con la contrattazione di secondo livello, a migliorare la qualità del lavoro in termini di trattamento economico, ma anche di condizioni organizzative, di flessibilità, di conciliazione. Purtroppo poco si è fatto in questa direzione e le scelte della Provincia sulle misure di sostegno alle imprese vanno nella direzione opposta, senza nessun criterio selettivo. Ci si ferma, dunque, alla constatazione del problema, ma non si fanno passi avanti per costruire soluzioni”, concludono Zabbeni, Pomini e Largher.