CGIL CISL UIL – TRENTINO * INDENNITÀ CONSIGLIERI REGIONALI: « SI ABOLISCA IMMEDIATAMENTE L’AUTOMATISMO DEGLI AUMENTI, PRIVILEGIO INACCETTABILE »

16.38 - venerdì 17 febbraio 2023

Indennità consiglieri regionali. “Si abolisca immediatamente l’automatismo degli aumenti” Dichiarazioni dei segretari generali di CGIL CISL UIL del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti. “La vergognosa legge voluta dalla Giunta regionale Lega-Svp che ha introdotto l’automatico adeguamento delle indennità dei consiglieri provinciali di Trento e Bolzano all’inflazione reale va cancellata immediatamente. Non ci possono essere mediazioni su un privilegio inaccettabile. Il Presidente della Regione Fugatti e la sua maggioranza non possono far finta di nulla: beffa nella beffa, infatti, oggi stanno violando una norma nazionale avendo di fatto superato il tetto previsto per i trattamenti economici dei politici.

Mentre l’inflazione erode il potere d’acquisto delle famiglie e salari e stipendi in Trentino sono più bassi di quelli della media del Nordest, gli aumenti degli emolumenti dei politici locali risulta una volta di più uno schiaffo a chi lavora o vive della propria pensione. Si cambi subito registro se non si vuole che anche in Trentino Alto Adige crolli l’affluenza alle urne come in Lombardia e Lazio a testimonianza della disillusione dei cittadini rispetto alla classe politica”.