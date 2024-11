CGIL – CISL – UIL / TRENTINO * CASSAINTEGRATI: «INDENNITÀ PROVINCIALE AGGIUNTIVA, DOMANDE 2024 FINO AL 28 NOVEMBRE»

16.26 - lunedì 4 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa pubblicata nel sito https://www.cgil.tn.it/news) –

Indennità provinciale aggiuntiva per i cassaintegrati. Domande 2024 fino al 28 novembre. Si aprono i termini per chiedere l’indennità provinciale aggiuntiva per le lavoratrici e i lavoratori che tra gennaio e dicembre 2023 sono stati in cassa integrazione. La domanda può essere presentata per l’intera annualità ed è necessario rispettare il requisito di almeno 300 ore di cassa nell’arco dei dodici mesi.