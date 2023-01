CENTROSANTACHIARA.IT * “TEATRO RAGAZZI“: “ SUL PALCO DEL SOCIALE APPRODA “IL PICCOLO RE DEI FIORI“, DI KVĚTA PACOVSKÁ (8/1 – ORE 16.00) »

07.19 - sabato 7 gennaio 2023

Sul palco del Teatro Sociale approda Il piccolo Re dei fiori. Primo appuntamento del 2023 con il Teatro Ragazzi. In scena una coproduzione tra Balletto di Roma e Teatro Gioco Vita. Una contaminazione di linguaggi, tra musica, ombre e danza. Domenica 8 gennaio 2023, ore 16, Teatro Sociale di Trento.

Primo appuntamento del 2023 con la Stagione di Teatro Ragazzi del Centro Servizi Culturali S. Chiara. Domenica 8 gennaio (ore 16) al Teatro Sociale di Trento verranno raccontate al giovane pubblico le avventure de Il piccolo Re dei fiori, spettacolo portato sul palco dal Balletto di Roma in coproduzione con Teatro Gioco Vita.

Il piccolo Re dei Fiori non è altro che una fiaba. Della fiaba c’è il classico “C’era una volta” e anche l’immancabile “Re”, che però qui è piccolo e curioso, vive in solitudine, ama il suo giardino e ha le tasche piene di bulbi di tulipano. Della fiaba c’è anche il tema “dell’attesa”, la lunga attesa del Re prima dello sbocciare dei fiori e anche quello della “mancanza”. Mancanza di cosa? Il Re non lo sa, ma sa che i suoi tulipani, pur bellissimi, non riescono a renderlo felice. E allora ecco il “viaggio” alla ricerca di ciò che può colmare la sua mancanza. Un viaggio che è come un sogno, su rotte nuove e sconosciute al Re, che dura solo un giorno e una notte ma che sembra racchiudere il tempo di una vita.

Il piccolo Re dei Fiori è il testo di Květa Pacovská intorno al quale si sono ritrovate due storiche strutture del teatro e della danza come Balletto di Roma, che ha celebrato nel 2020 i sessant’anni dalla fondazione, e Teatro Gioco Vita, che nel 2021 ha celebrato i cinquant’anni dalla fondazione e alla fine degli anni Settanta ha incontrato il teatro d’ombre e ha dato un contributo originale alla nascita del teatro ragazzi. Con questo progetto hanno voluto esplorare una forma di contaminazione tra linguaggi come la danza, l’ombra e la musica, pensandola espressamente per i più piccoli.

Info biglietti

Biglietti al costo di 6 euro (ridotto a 4 euro per bambini dai 3 ai 14 anni e per i possessori dell’Euregio Family Pass) acquistabili su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso le biglietterie del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara.

Per info chiamare il numero verde 800013952 o visitare il sito www.centrosantachiara.it