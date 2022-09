CENTROSANTACHIARA.IT * “PIÙ REALI DEI SOGNI”: « PRESENTATA LA STAGIONE 2022-2023 DEL TEATRO DI MEANO, 35 GLI EVENTI SUDDIVISI IN 8 RASSEGNE »

22.28 - lunedì 19 settembre 2022

Conferenza Stampa di presentazione della Stagione 2022-2023 del Teatro di Meano “Più reali dei sogni”. Lunedì 19 settembre 2022 ore 11.00 – Sala Medievale del Teatro Sociale di Trento.

Il giovane Teatro di Meano ha compiuto il suo sesto anno di vita e si prepara ad inaugurare una nuova Stagione teatrale, la settima, sotto l’esperta guida di ariaTeatro e del Comune di Trento, grazie anche alle numerose collaborazioni instaurate con diverse realtà del territorio in questi anni.

La programmazione 2022-23 del Teatro di Meano è stata presentata agli operatori dell’informazione nella conferenza stampa di lunedì 19 settembre alle ore 11.00 all’interno della Sala Medievale del Teatro Sociale di Trento. A seguire, sabato 24 settembre, si terrà una giornata di festa a Meano per condividere con pubblico, amici e collaboratori i tanti appuntamenti di teatro, danza, poesia e cinema previsti dall’anno agli esordi.

“Più reali dei sogni” recita il claim della nuova Stagione, tratto da una citazione della poetessa giapponese Murasaki Shikibu che recita “Le cose reali nel buio non sembrano più reali dei sogni”. Ed è proprio in quello spazio fra buio e luce, fra sogno e realtà che si colloca lo spettacolo, uno spazio in cui ciò che è reale e ciò che non lo è si intrecciano in rappresentazioni che lasciano all’immaginazione la possibilità di definire ciò che non è raffigurato.

Il desiderio della Stagione 2022-23 del Teatro di Meano è quindi quello di tornare a far sognare gli spettatori con la proposta di eventi di qualità di teatro, danza, poesia, cinema e tanto altro ancora, soprattutto dopo i due anni difficili che hanno ostacolato la frequentazione dei luoghi di cultura e spettacolo.

Ben 35 gli eventi nel calendario 2022-23, suddivisi in 8 rassegne diverse. Confermate le due tradizionali programmazioni di teatro Professionale e Amatoriale – la seconda promossa e organizzata dal T.I.M. Teatro Instabile di Meano -, il Teatro ragazzi e gli Altri Eventi che vedono la partecipazione del Corpo bandistico Vigo Cortesano. A tutto ciò si aggiungono le nuove proposte delle Residenze teatrali, degli spettacoli di Danza – sia per adulti, sia per ragazzi, a cura del CSC Santa Chiara -, del Poetry slam a cura del Trento Poetry Slam e la seconda edizione del Cineforum, quest’anno realizzato a cura del Circolo del Cinema Effetto Notte, con il contributo della Fondazione Caritro e in collaborazione con H2O+ E.T.S. e il Circolo Culturale Lavistaperta.

La nuova Stagione verrà presentata al pubblico di Meano e alle Associazioni in una giornata di festa, sabato 24 settembre.

Partenza al mattino con l’ultimo appuntamento della rassegna TeaTrekking. I partecipanti si troveranno alle 9.00 presso il parcheggio delle ex scuole di Cortesano, per poi incamminarsi, accompagnati dalla guida di media montagna Alberto Bertocchi, con destinazione Montevaccino. Lì alle 11.00 si terrà lo spettacolo Officina Oceanografica Sentimentale, di e con Luca Salata: 15 minuti di apnea per capire com’è profondo il mare, perché il pensiero come l’oceano non lo puoi bloccare.

La sera ci si sposta a Meano, nello spazio esterno al Teatro, per la vera e propria Festa del Teatro di Meano 2022-23: dalle 18.30 alle 20.00 Luca Salata proporrà ulteriori repliche dell’Officina Oceanografica Sentimentale (ciascuna max per 7 persone); ore 19.00 pasta per tutti a cura del Gruppo Alpini Vigo Meano e Meano; e alle 20.30 Concerto del Corpo bandistico Vigo Cortesano con ospite speciale il sassofonista Rodrigo Capistrano.

Venendo al programma della nuova Stagione, gli spettacoli di Teatro Professionale quest’anno saranno 6, a cui andranno ad aggiungersi le 6 produzioni frutto delle Residenze teatrali che si terranno al Teatro di Meano durante tutto l’anno.

Il primo evento della Stagione Professionale vedrà in scena Giusto, venerdì 21 ottobre, una produzione Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, di e con Rosario Lisma e con le illustrazioni suggestive di Gregorio Giannotta.

Venerdì 25 novembre sarà la volta di Faber. Recital, produzione NoveTeatro, con Melania Giglio e con la regia di Domenico Ammendola, che ripercorre alcune importanti tappe della storia di Fabrizio De André.

A seguire, giovedì 15 dicembre andrà in scena Corpo eretico, di e con il grande Marco Baliani, in un immaginario dialogo con Pier Paolo Pasolini.

Quarto appuntamento della Stagione Professionale sarà Tonio, sabato 28 gennaio, produzione ariaTeatro, liberamente tratta da “Tonio Kröger” di Thomas Mann, con adattamento, ideazione, interpretazione e regia a cura di Giuseppe Amato.

Sabato 18 febbraio sarà la volta di Cattivo, straordinario monologo tratto da “Cattivi” di Maurizio Torchio (in accordo con MalaTesta Lit. Ag., Milano), con Tommaso Banfi e l’esperta regia di Giuliana Musso, in una coproduzione ariaTeatro e La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale.

Infine, chiuderà la Stagione Professionale lo spettacolo Overload, sabato 4 marzo, una produzione firmata Sotterraneo e titolo tanto atteso nel territorio, in quanto 3 volte annullato negli scorsi anni al Teatro Comunale di Pergine a causa della pandemia.

Prima novità nel libretto 2022-23 sono le Residenze teatrali, sei produzioni che non solo verranno messe in scena al Teatro di Meano, ma che nasceranno o verranno perfezionate durante un periodo di residenza, appunto, nel Teatro stesso.

Primo titolo in residenza sarà Strof. Concerto-spettacolo a cura di ariaTeatro e Teatro delle Garberie, con Denis Fontanari, Maria Giulia Scarcella, Iacopo Candela, Andrea Cavallaro, che andrà in scena venerdì 28 ottobre.

Gli farà seguito Zombie, coproduzione Pequod Compagnia, Evoè!Teatro e ariaTeatro, con Emanuele Cerra, Maria Vittoria Barrella e Stefano Pietro Detassis e con la regia di Maura Pettorruso, che verrà proposta al pubblico il 19 novembre.

Venerdì 20 gennaio andrà in scena Sottopelle, spettacolo di Aporia e Rifiuti Speciali, con Gelsomina Bassetti e Manuela Fischietti e la voce off di Maria Giulia Scarcella.

Il 25 febbraio sarà la volta di Dissoluzione, produzione della giovane Compagnia dei Bravi, con Beatrice Agostini, Angelica Beccari, Valentina De Cecco, Jacopo Lolli, Niccolò Pedelini e Giacomo Rosselli, guidati dalla regia di Giulio Federico Janni.

Il penultimo appuntamento delle Residenze si terrà venerdì 17 marzo con Fatti a Pezzi, spettacolo firmato Rifiuti Speciali, con Alessio Dalla Costa, Manuela Fischietti e Stefano Pietro Detassis.

A chiudere il calendario delle Residenze sarà La Volpe, in scena sabato 1 aprile, rappresentazione a cura di VersoFuori Teatro, liberamente ispirato a “La volpe” di D.H. Lawrence, con Monica Garavello e con la regia di Stefano Pagin.

La Stagione Amatoriale è promossa e organizzata dal T.I.M. – Teatro Instabile di Meano e propone 6 spettacoli realizzati da compagnie del territorio, diverse delle quali porteranno in scena testi scritti in dialetto, per un’importante valorizzazione delle parlate locali.

Primo appuntamento sabato 15 ottobre con Tutti al centro benessere, a cura della Filodrammatica San Gottardo di Mezzocorona.

A seguire, il 12 novembre, la Filodrammatica Don Bosco di Pergine proporrà Rumori fuori scena.

Sabato 10 dicembre, poi, il Gruppo teatrale “I Sottotesto” di Nogaredo porterà in scena lo spettacolo Tut per colpa del Pizom.

Il 14 gennaio salirà sul palco la Filo di Ora con Una casa di pazzi.

Sabato 11 febbraio toccherà alla Compagnia Gustavo Modena di Mori con Fior di zanelo.

Per finire, sabato 11 marzo vedrà sul palcoscenico la Filo Bastia di Preore con L’idraulico giapones.

Sei sono i titoli di Teatro Ragazzi, dedicati ai più piccoli, che si susseguiranno nelle domeniche da ottobre a marzo: il 20 ottobre Niente paura! La vera storia di Giovannino senza paura, della Compagnia teatroBlu; il 20 novembre Augusto Finestra, della Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete; l’11 dicembre Famiglia Don Chisciotte produzione Elementare Teatro; il 5 febbraio Chiudi il becco Flint! di Blanca Teatro; il 19 febbraio Piratesse firmato Il Teatro delle Quisquilie; e, infine, il 5 marzo Fill e Foll raccontano l’Amleto della Compagnia TeatroE.

Altra novità della Stagione 2022-23 è la collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara per la proposta di due appuntamenti di Danza. Il primo, dedicato ai giovani spettatori dai 5 anni in su e incluso nella programmazione per ragazzi, è Lo Schiaccianoci, della Compagnia Egribiancodanza, in scena il 22 gennaio. A seguire, il 4 febbraio, lo spettacolo di danza Ombelichi Tenui, produzione AZIONI fuori POSTO, di e con Filippo Porro e Simone Zambelli.

La nuova Stagione vede il consolidamento di una collaborazione nata nei primi mesi del 2022, quella con il Trento Poetry Slam. Dopo la prima edizione del Torneo Trentino di Poetry Slam in Teatro, tenutasi da gennaio ad aprile, le serate dedicate all’arte della parola tornano al Teatro di Meano con Il Mese della Poesia, “È maggio non basta un fiore” (da G. Pascoli).

Tre appuntamenti nel mese di maggio che vedranno sul palco poeti e artisti locali e nazionali, tra i quali la vincitrice del Torneo Trentino di Poetry Slam in Teatro 2022, Gloria Riggio. Il 5 e il 26 maggio si terranno rispettivamente Gli amori difficili e Odi queste parole, due serate di poesia orale e performativa per mostrare le mille sfaccettature di un sentimento antico. Venerdì 12 maggio, invece, Gloria Riggio proporrà Periodi Ipoetici, un invito al dubbio sui temi sociali e collettivi e su quelli interiori e individuali e sulla connessione inestinguibile tra le due cose.

Dopo il successo dello scorso anno, giunge alla sua seconda edizione il Cineforum, realizzato a cura del Circolo del Cinema Effetto Notte, con il contributo di Fondazione Caritro e in collaborazione con H2O+ E.T.S. e Circolo Culturale Lavistaperta. Anche l’edizione 2023 prevede quattro proiezioni, al termine di ciascuna delle quali verrà offerto un calice di vino dalla Cantina Lavis. Giovedì 26 gennaio verrà proposto Hambachers, documentario con la regia di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali; giovedì 9 febbraio seguirà Il tempo delle api, di Rossella Anitori e Darel Di Gregorio; giovedì 23 febbraio sarà la volta di A riveder le stelle, del regista Emanuele Caruso; infine, giovedì 9 marzo, chiuderà il calendario di proiezioni Karamea, con la regia di Marco Gianstefani.

Arricchito il calendario di Teatro per le Scuole, con ben sei titoli, dedicati ai diversi livelli scolastici: Bolle, produzione Finisterrae Teatri, per piccoli spettatori dei nidi d’infanzia e della scuola dell’infanzia (fino ai 3 anni); Racconto alla rovescia, di Claudio Milani, per bambini e bambine di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia; Lo Schiaccianoci, spettacolo di danza della Compagnia Egribiancodanza per la scuola primaria; Superabile. Uno spettacolo per l’inclusione sociale, un fumetto teatrale firmato Teatro La Ribalta – Kunst der Vielfalt, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado; infine due diversi spettacoli per la scuola secondaria di secondo grado, Tonio, produzione ariaTeatro, e Overload. Un ipertesto teatrale sull’ecologia dell’attenzione, a cura di Sotterraneo.

Per finire due eventi proposti dal Corpo bandistico Vigo Cortesano: domenica 27 novembre alle 16.30 Pinocchio, concerto della Jo’ band Cesare Saltori, la formazione giovanile del Corpo bandistico, e sabato 17 dicembre, il tradizionale Concerto di Natale a cura della Banda Vigo Cortesano. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

La Stagione 2022-2023 del Teatro di Meano è stata presentata dal Direttore artistico di ariaTeatro, Denis Fontanari, in collaborazione con Laura Begher, Dirigente del servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Trento, Anna Brugnara, Presidente del T.I.M. – Teatro Instabile di Meano, Alessio Baldo, Presidente della Commissione Cultura della Circoscrizione di Meano, e il Direttore del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Massimo Ongaro. Sono intervenuti anche Maura Pettorruso, autrice e regista della Compagnia Pequod, Manuela Fischietti della Compagnia Rifiuti Speciali, Valentina De Cecco della Compagnia dei Bravi e Gloria Riggio del Trento Poetry Slam.

La Stagione 2022-2023 del Teatro di Meano è organizzata dall’Associazione Culturale Aria e dal Comune di Trento, con la collaborazione della Circoscrizione di Meano, del T.I.M. – Teatro Instabile di Meano, del CSC Santa Chiara e del Circolo del Cinema Effetto Notte.

Si ringrazia: TeatroE, EstroTeatro, Teatro Portland, Arditodesìo, Teatro delle Quisquilie, Evoè!Teatro, Teatro delle Garberie, Rifiuti Speciali, Emit Flesti, Compagnia Gianni Corradini, Compagnia Pequod, Compagnia dei Bravi, Trento Poetry Slam, Arci del Trentino, Associazione H2O+, Circolo Culturale Lavistaperta, Corpo bandistico Vigo Cortesano, Gruppo Alpini Vigo Meano e Meano, Liceo artistico A. Vittoria e tutte le realtà che hanno collaborato.

La Stagione è realizzata con il sostegno di MIC – Ministero della Cultura, Provincia Autonoma di Trento, Cassa di Trento – Credito Cooperativo Italiano, Associazione Artigiani, Studio Gadler srl e con il contributo di Fondazione Caritro.

Partner: Publistampa Arti Grafiche, Carpe Diem, Progetto Migola – Forno Sociale, Cantina Lavis, Cantina Resom, Prada Biscotti e Family in Trentino.