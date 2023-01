CENTROSANTACHIARA.IT * “LIVING MEMORY“: « MARLENE KUNTZ, STORICA BAND PIEMONTESE A TRENTO CON IL “KARMA CLIMA” TOUR (22/1 ORE 18.00) »

07.33 - giovedì 19 gennaio 2023

MARLENE KUNTZ a Trento con il “Karma Clima” tour. Il gruppo guidato da Cristiano Godano arriva a Trento con una tappa del loro nuovo tour nell’ambito del Living Memory, il Festival della Memoria promosso dall’Associazione Terra del Fuoco Trentino.

Domenica 22 gennaio, ore 18, Auditorium S. Chiara di Trento

La proposta musicale del Centro Servizi Culturali S. Chiara si arricchisce con un grande concerto che il 22 gennaio vedrà salire sul palco dell’Auditorium S. Chiara di Trento i Marlene Kuntz, storica band piemontese della scena rock alternativa italiana.

Il gruppo guidato da Cristiano Godano salirà sul palco dell’Auditorium S. Chiara nell’ambito del Living Memory 2023, il Festival della Memoria in programma a Trento dal 16 al 27 gennaio promosso dall’Associazione Terra del Fuoco Trentino, in collaborazione con Museo statale di Auschwitz-Birkenau, Fondazione Museo Storico del Trentino e Associazione Treno della Memoria. L’evento è realizzato con il patrocinio e il contributo della Provincia autonoma di Trento.

L’edizione di quest’anno rappresenta l’inizio di un percorso triennale che porterà alla celebrazione degli ottant’anni della liberazione dei campi di Auschwitz-Birkenau nel 2025. Partendo da un percorso storico e culturale di scoperta, conoscenza e approfondimento dalla storia del ‘900, e in particolare dagli eventi tragici della Seconda Guerra Mondiale e dell’olocausto, il programma del Living Memory 2023 accompagna il partecipante attraverso un caleidoscopio di attività ed eventi, all’incontro con alcuni degli ultimi testimoni di quei fatti.

Un programma ricco in cui si alterneranno momenti di ascolto, confronto e dibattito, e che vedrà la partecipazione anche di artisti e musicisti. I Marlene Kuntz faranno tappa a Trento con il loro nuovo tour nei teatri dal titolo Karma Clima e ad impegnarsi, accanto alla tematica della sostenibilità ambientale, anche sul tema della memoria come motore di cittadinanza attiva in collaborazione con il festival Living Memory. Il gruppo sarà infatti protagonista, nel foyer dell’Auditorium S. Chiara, alle 18 del 21 gennaio 2023, di un momento di confronto e scambio con il pubblico sull’importanza del fare memoria e cittadinanza attiva partendo dalle tre residenze artistiche in alta montagna che hanno scelto per registrare Karma Clima diventando “partigiani del clima”: Cooperativa di comunità Viso A Viso di Ostana, Birrificio Baladin di Piozzo e Borgata Paraloup.

Sul palco Cristiano Godano (chitarra e voce), Riccardo Tesio (chitarre), Luca “Lagash” Saporiti (basso), Davide Arneodo (tastiere e violino) e Sergio Carnevale (batteria). Non solo un concerto nei teatri ma un percorso che permette, a ogni loro replica, di assistere a un trittico: un film sperimentale intorno al mistero del tempo (“Divenire del tempo trascorso”) con le immagini di Lorenzo Letizia e l’improvvisazione dei Marlene Kuntz, l’esecuzione integrale di Karma Clima in una nuova dimensione teatrale, una suite musicale che ripercorre alcune tappe del percorso trentennale della band. Tre tempi. Tre capitoli. Tre punti di vista sulla musica e sullo stare su un palcoscenico. Tre possibilità di incontro con i linguaggi della contemporaneità per più di due ore di musica e immagini ad ogni replica.

Foto: Michele Piazza