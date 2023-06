CENTROSANTACHIARA.IT * FESTE VIGILIANE: « IL 18/6 ALLE 18.00 IL “PALIO DELL’OCA“ CON 48 EQUIPAGGI IN GARA / ALLE 20.00 IL FIUME ADIGE ANCORA PROTAGONISTA GRAZIE ALLA “TONCA“ »

17.32 - venerdì 16 giugno 2023

Volge al termine il primo weekend di Feste Vigiliane, la manifestazione dedicata al patrono della città di Trento organizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con la ProLoco Centro Storico Trento. Dopo la ricca programmazione messa in campo per la Magica Notte, le Feste Vigiliane chiudono il primo fine settimana con una giornata che avrà nel Palio dell’Oca sulle rive dell’Adige e nella Tonca i due eventi più attesi.

Domenica 18 giugno la giornata prenderà il via dalle ore 10 dal Giardino Solzecicyn (ex Parco S. Chiara) con i gonfiabili e l’intrattenimento per famiglie. Spostandosi al quartiere Le Albere, invece, dalle ore 11 Piazza delle Donne Lavoratrici sarà teatro di Albere Summer Festival, la lunga programmazione tra attività per bambini e famiglie, musica live, dj set e buon cibo, a cura di EDG Spettacoli.

Dalle ore 16 alle ore 17.30 la programmazione dedicata ai più piccoli a cura di Hayd Education ‘colorerà’ il Cortile di Palazzo Geremia e Palazzo Thun con i laboratori realizzati con Studio d’Arte Andromeda, Scuola di circo Bolla di Sapone, AbilNova Cooperativa Sociale e Castello del Buonconsiglio. E alle ore 18, nel Giardino dei Poeti di Palazzo Geremia, la scuola di circo Bolla di Sapone porterà lo spettacolo dal titolo BarAcca Attack.

Rivolgendo l’attenzione al quartiere di S. Martino, dalle 17 alle 19 è in programma il laboratorio A travestir le fiabe curato da La seggiolina blu & La cameretta oscura di Elisa Vettori, oltre al Mercato del Borgo dedicato all’artigianato sanmartinese.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sulle rive del Fiume Adige, da cui alle ore 18 partirà l’attesissimo PALIO DELL’OCA. Ripreso e riproposto in chiave moderna, torna l’emozionante sfida in zattera lungo le rive del fiume Adige tra i rappresentanti dei rioni e dei sobborghi di Trento. Sono 48 gli equipaggi in gara, tra cui i trionfatori dello scorso anno, Romagnano, ognuno composto da sei zatterieri in costume, che dovranno superare alcune prove di abilità nel minor tempo possibile. Come sempre, infine, il Palio dell’Oca vedrà il supporto del 2° reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano – Brigata Alpina “JULIA” che fornirà gli assetti per il soccorso in acqua, cooperando in sinergia con il Corpo Permanente Vigili del Fuoco-Trento e con l’Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari del Distretto di Trento, e sotto il coordinamento di Trentino Wild – Rescue Project. A commentare la gara ci sarà Francesca Merz e Simone Villotti.

E a seguire, alle ore 20 circa, il fiume Adige sarà ancora grande protagonista grazie alla TONCA. Dal ponte di S. Lorenzo, il giudice Andrea Castelli si affaccerà dalla tradizionale torre per leggere la tanto temuta sentenza. Chissà a chi toccherà quest’anno essere simbolicamente immerso nelle fredde acque dell’Adige.

In serata, invece, alle ore 21.30 in Piazza Fiera andrà in scena l’elezione della MADRINA DELLE VIGILIANE 2023 a cura di Soleo Show. Un titolo che alla vincitrice dello scorso anno, Michelle, ha dato lo slancio per arrivare poi alla conquista del titolo di Miss Trentino-Alto Adige, arrivando poi alla finale nazionale di Miss Italia. All’interno della serata ci sarà la Premiazione degli Zatterrieri.

La giornata di domenica si completerà con tanti altri eventi all’insegna della musica. Alle ore 18 nella Badia di S. Lorenzo è previsto un appuntamento che vedrà protagonisti il Coro Galletto di Gallura, proveniente da Aggius in Sardegna, espressione di quel canto popolare, praticatissimo ancora nelle liturgie odierne, tipico dell’isola, l’Ensemble Vocale Laurence Feininger, espressione invece della ricerca e ricostruzione del canto liturgico medievale sulle fonti scritte, e il sax di Gavino Murgia, artista ricercato nei principali festival jazz italiani (evento a cura del Festival di Musica Sacra). Da piazza Dante, invece, partirà la Sfilata dei Gruppi Folkloristici (a cura di Federcircoli), che farà successivamente tappa in piazza Duomo con esibizioni che toccheranno anche piazza S. Maria Maggiore e Piazza della Mostra. A chiudere il cerchio dedicato ai gruppi folkloristici, la cornice del Teatro Capovolto in piazza Battisti ospiterà alle ore 20.30 uno spettacolo a cura di Federcircoli.

Questo e molto altro ancora per una domenica che offrirà anche grandi opportunità per i più golosi (Villaggio dei Food Truck in Piazza Venezia e Bivacco dei Ciusi e dei Gobj nel cortile del Liceo Giovanni Prati), e che permetterà di chiudere la giornata in compagnia dello spettacolo per ragazzi Il gatto con gli stivali proposto da Bottega Buffa Circovacanti, oppure lasciarsi sedurre dalle sensuali melodie del tango grazie alla milonga con Social tango nella Balera allestita a Piedicastello. Evento a cura di EDG Spettacoli.

In attesa del secondo weekend di eventi, il programma delle Feste Vigiliane proseguirà lunedì 19 e martedì 20 giugno con due concerti in Piazza Duomo (Cattedrale di S. Vigilio): lunedì alle ore 20.30 è prevista una serata dedicata a Francesco Antonio Berera, che fu maestro di cappella nella Cattedrale di Trento dal 1791 alla sua morte nel 1813, e che vedrà esibirsi il Coro S. Lucia di Magras diretto da Fausto Ceschi, gruppo polifonico specializzato nella ricerca ed esecuzione della musica liturgica, con il Berera Winds Ensemble, costituitosi ad hoc per ricreare le sonorità delle numerose messe scritte dal Berera per la Cappella del Duomo. Solisti il tenore Sandro Miori e il baritono Lodovico Ravelli, per la direzione di Stefano Chicco, direttore della Scuola I minipolifonici di Trento. Martedì 20, invece, alle ore 21 si esibirà l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento diretta da Kent Nagano con un programma dedicato a Luigi Dallapiccola “Piccola Musica Notturna” e Joseph Haydn “Le ultime Sette Parole di Cristo sulla croce HOB. XX:1”.