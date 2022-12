CENTROSANTACHIARA.IT * “CINEMART“: « LA RASSEGNA TORNA CON OTTO PROIEZIONI AL MELOTTI DI ROVERETO FINO AL 7/3, SI COMINCIA IL 10/1 CON “ALCARRÀS” »

11.46 - venerdì 30 dicembre 2022

A gennaio torna il cinema a Rovereto con Cinemart. Il ciclo di appuntamenti curato in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto torna con una prima parte di programmazione che dal 10 gennaio al 7 marzo proporrà 8 proiezioni. Torna anche quest’anno Cinemart, il ciclo di appuntamenti curato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto, che dal 10 gennaio al 7 marzo mette in calendario una prima parte di programmazione composta da otto proiezioni (tutte di martedì) all’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto.

La programmazione prenderà il via martedì 10 gennaio (alle ore 21) con Alcarràs, film di Carla Simon, Orso d’oro a Berlino, proposto in versione originale sottotitolata. Pellicola spagnola del 2022, Alcarràs racconta le vicende della famiglia Solé, da sempre solita trascorre l’estate a raccogliere le pesche dal frutteto di proprietà ad Alcarràs, un piccolo villaggio della Catalogna. Il prossimo potrebbe però essere l’ultimo raccolto, dal momento che i Solé devono affrontare un imminente sfratto e si ritroveranno davanti a un futuro incerto e alla possibilità di perdere qualcosa di ancora più prezioso della loro stessa casa.

La proposta di Cinemart proseguirà a gennaio con altri tre appuntamenti: il 17 Fire of love di Sara Dosa (in versione originale sottotitolata), il 24 Marcia su Roma di Mark Cousins e con Alba Rohrwacher (in collaborazione con il Laboratorio di storia di Rovereto), e il 31 con Everything everywhere all at once di Kwan/Scheinert (in versione originale sottotitolata). Tre invece le pellicole in calendario nel mese di febbraio, che si aprirà il 7 con Jane by Charlotte di Charlotte Gainsbourg (in versione originale sottotitolata), proseguirà il 14 con Piccolo Corpo di Laura Samani e si concluderà il 21 con La Notte del 12 di Dominik Moll (in versione originale sottotitolata). Ultimo appuntamento di questa prima parte di stagione il 7 marzo con Il Naso di Andrej Khrzhanovsky (in versione originale sottotitolata).

Info biglietti

Per partecipare è previsto un biglietto di ingresso al costo di 5 euro, con una riduzione a 3 euro per i possessori della tessera del Cineforum.