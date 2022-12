CENTROSANTACHIARA.IT * “CACCIA AL NUOVO TESORO“: « TORNANO LE VISITE TEATRALIZZATE PER I PIÙ PICCOLI, CURATE DA ALESSIO KOGOJ E GIACOMO ANDERLE (3-4/01) »

08.10 - giovedì 29 dicembre 2022

Che scoperta! Caccia al ‘Nuovo Tesoro’ del Teatro Sociale. Il 3 e 4 gennaio tornano le visite teatralizzate per i più piccoli a cura di Alessio Kogoj e Giacomo Anderle. Un viaggio per trasportare il giovane pubblico nel magico mondo del teatro. Martedì 3 e mercoledì 4 gennaio 2023, ore 11, 15 e 17, Teatro Sociale

Dopo il grande successo fatto registrare lo scorso 23 ottobre in occasione della Festa del Teatro, il Centro Servizi Culturali S. Chiara inaugura il calendario di appuntamenti del nuovo anno riproponendo una imperdibile iniziativa dedicata al pubblico dei più piccoli: per ben due giorni consecutivi torna “Che scoperta! Caccia al ‘Nuovo Tesoro’ del Teatro Sociale”, le visite teatralizzate curate da Alessio Kogoj e Giacomo Anderle.

Martedì 3 e mercoledì 4 gennaio i più piccoli potranno così partire per un viaggio nel magico mondo del teatro, tra gioco e fantasia. Un’occasione speciale per scoprire tutto ciò che normalmente a teatro non si vede, ma c’è!

Per ogni giornata sono previsti tre turni di visita: alle ore 11, alle ore 15 e alle ore 17.

Per partecipare alle visite teatralizzate è obbligatoria la prenotazione, da effettuare sul sito www.centrosantachiara.it

Le visite sono consigliate ai bambini dai 4 anni accompagnati.

Per prendere parte alle visite si consiglia infine di indossare calzature comode.

Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800013952 o scrivere a puntoinfo@centrosantachiara.it