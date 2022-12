CENTROSANTACHIARA.IT * “A PASSO DI TANGO“: « PRIMO APPUNTAMENTO CON LA COMPAGNIA “ARTEMIS DANZA“, AD ARCO (11/12 – 20.30) »

10.09 - domenica 04 dicembre 2022

A passo di tango con il Centro S. Chiara. Primo appuntamento ad Arco con Tangos! La Compagnia Artemis Danza approda ad Arco con uno spettacolo dedicato al ballo argentino. A seguire milonga con Tdj Samuele Fragiacomo.

Domenica 11 dicembre, ore 20.30, Salone delle feste del Casinò Municipale di Arco (TN)

Per tutti gli appassionati di danza, e in particolare di quell’affascinante mondo chiamato tango, il Circuito Danza del Trentino-Alto Adige del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento ha in programma una serie di appuntamenti a tema che, da domenica 11 dicembre e fino a febbraio, riempiranno alcune delle principali piazze della regione con le melodie, il ritmo e la sensualità che solo il popolare ballo argentino è capace di regalare.

Il primo appuntamento in calendario è per domenica 11 dicembre presso il Salone delle feste del Casinò Municipale di Arco (ore 20.30) con la Compagnia Naturalis Labor ed il loro Tangos!, spettacolo di tango con musica dal vivo nato da un’idea di Luciano Padovani, che ne ha curato anche la regia. Tangos! è uno spettacolo di e con Celeste Rey e Sebastian Nieva, Samuele Fragiacomo e Loredana De Brasi, Roland Kapidani e Roberta Morselli.

Al termine dello spettacolo è infine in programma una milonga: un’imperdibile occasione per ballare sulle musiche del Tdj Samuele Fragiacomo.

Con Tangos! Luciano Padovani riporta in scena il tango, quello vero, autentico, coniugato – come sua abitudine ormai – con le invenzioni sceniche e drammaturgiche che da anni contraddistinguono il suo lavoro di coreografo. I fianchi si toccano. Le gambe si incrociano con precisione. I piedi si muovono all’unisono. I protagonisti diventano, quasi inconsapevolmente, una cosa sola. “El tango es un romance de amor y seducción que dura tres minutos…”: tenerezza, desiderio e tanta passione, il tango è metafora della vita e dell’amore.

In scena non poteva mancare la musica dal vivo eseguita ed interpretata dal trio Tipico Tango Spleen, ensemble molto conosciuto e apprezzato sia in Italia che in Europa, che suonerà brani di tango classici (Di Sarli, De Angelis, Tanturi, Pugliese, Fresedo, D’Arienzo) fino al più conosciuto Astor Piazzolla. L’Ensemble è composto da Mariano Speranza (pianoforte e voce), Francesco Bruno (bandoneon) e Fatma Mülhim (violino).

Ma il ciclo di appuntamenti dedicati al tango non finisce qui e proseguirà anche nel 2023 con una serie di spettacoli che vedranno ancora protagonista la Compagnia Naturalis Labor e Luciano Padovani: mercoledì 1 febbraio approderanno al Teatro Comunale di Pergine con Tango Gala, mentre il giorno seguente, giovedì 2 febbraio, al PalaFiemme di Cavalese riproporranno Tangos! Infine, un’altra creazione di Luciano Padovani, Othello Tango, farà tappa al Teatro Zandonai di Rovereto (domenica 19 febbraio) e successivamente si sposterà al Teatro Comunale di Bolzano (martedì 21 febbraio).

Info biglietti

Per l’appuntamento di domenica 11 dicembre, Tangos!, biglietti al costo di 15 euro (riduzione a 12 euro), acquistabili su www.boxol.it/centrosantachiara/it

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it