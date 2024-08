CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * “TRENTINO SUMMER FESTIVAL 2024“: «SUL PALCO L’ARTISTA ROMANA FIORELLA MANNOIA, DOMENICA 4 AGOSTO»

12.12 - venerdì 2 agosto 2024

Domenica 4 agosto, il Trentino Summer Festival 2024 aprirà le sue porte alla celebre artista romana Fiorella Mannoia, accompagnata per la prima volta live da un’orchestra sinfonica: l’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Rocco De Bernardis e composta da 21 elementi. Fiorella Mannoia ha scelto di festeggiare il suo 70° compleanno con i suoi fan nella dimensione a lei più naturale: il palco.

revendita biglietti:

Trento: Radio Dolomiti, Promoevent

Provincia di Bolzano: tutte le librerie Athesia

Internet: www.ticketone.it

Tutti i posti sono seduti e numerati.

La richiesta dei biglietti per gli spettacoli di Fiorella Mannoia e Umberto Tozzi è molto alta e si prevede un elevato numero di spettatori per i concerti.

Le date dei prossimi concerti:

04.08.2024 Fiorella Mannoia in “Sinfonica – Live con Orchestra”

05.09.2024 Umberto Tozzi & Orchestra in “L’ Ultima Notte Rosa – The Final Tour”

COME ARRIVARE ALLA TRENTINO MUSIC ARENA

🅿️ Parcheggio Gratuito – Via di S. Vincenzo Trento

🚌 Autobus N 8 Fermata “Le Caverne”