“CENTRO LINGUE MODERNE BELL“ * “OPEN DAY”: « PER CHI DESIDERA APPRENDERE UNA LINGUA STRANIERA, APPUNTAMENTI A TRENTO – MEZZOCORONA – RIVA DEL GARDA »

15.00 - martedì 20 settembre 2022

E’ tempo di “Open day” per il Centro Lingue Moderne Bell. Iniziativa pensata e proposta a chi desidera apprendere o perfezionare una lingua straniera. Appuntamenti a Trento, Mezzocorona e Riva del Garda.

Inizio autunno è caratterizzato anche dagli “Open day” di Clm Bell di Trento.

E’ una opportunità indirizzata alle persone di ogni età che desiderano apprendere o perfezionare una lingua straniera.

Il calendario “Open day 2022” parte oggi, martedì 20 settembre, con il primo di due appuntamenti (il secondo è in calendario sabato 24 settembre) ospitati nella sede di via Pozzo a Trento.

“Sostanzialmente – spiegano i vertici di Clm Bell – vengono proposte varie attività per far conoscere l’offerta della scuola. Dai test di livello, a mini lezioni a conversazioni in lingua, attività e giochi per bambini, oltre alla visita delle aule e del laboratorio. Lo staff della scuola, inoltre, è lieta di accogliere e dare il benvenuto a tutte le persone che vogliono saperne di più su corsi, soggiorni studio e certificazioni linguistiche”.

La novità, rispetto agli anni scorsi, appartiene alla formula: non più esclusivamente on line ma in presenza senza obbligo di prenotazione. “Ovviamente per chi lo desidera – viene precisato –abbiamo mantenuto la possibilità di collegarsi da remoto. In questo caso è necessario prenotarsi per ricevere il link per il collegamento”.

Inoltre a Mezzocorona, venerdì 30 settembre dalle ore 16, l’Open day sarà ospitato all’interno di “Clm Bell Party”, festa per bambini e adulti, in collaborazione con Cassa di Trento.

Il programma della giornata prevede l’inaugurazione dell’allestimento dell’aula delle lingue, con giochi, musica Dj set Chesko, merenda per tutti e le letture animate “Storie di alberi” con Jennifer Miller.

Il calendario di appuntamenti di Clm Bell proseguirà a Riva del Garda il 14 ottobre.

Per maggiori informazioni https://clm-bell.com/open-day-2022/.