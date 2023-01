CCIAA – TRENTO * “TRENTO CITTA’ DIPINTA”: « PROLUNGATA LA MOSTRA A PALAZZO ROCCABRUNA FINO AL 4/2 »

10.39 - giovedì 26 gennaio 2023

PALAZZO ROCCABRUNA. MOSTRA: “TRENTO CITTA’ DIPINTA”. APERTURA PROLUNGATA FINO AL 4 FEBBRAIO 2023.

Si comunica che la mostra fotografica “Trento città dipinta. In gran varietà parlano le figure…” allestita da Manuela Baldracchi, Ezio Chini e Beppo Toffolon a Palazzo Roccabruna in via S. Trinità, 24 a Trento dal 15 dicembre 2022 al 28 gennaio 2023, e dedicata alle pitture parietali che ornano le facciate di alcuni dei più prestigiosi edifici storici della città di Trento, è prolungata fino al 4 febbraio 2023. Per info e orari: www.palazzoroccabruna.it