CCIAA TRENTO * IMPRESE: « INVESTIMENTI 2021, TORNA IL SEGNO POSITIVO (+3,6%) COMMERCIO ALL’INGROSSO E COSTRUZIONI I SETTORI CON LA DINAMICA PIÙ FAVOREVOLE »

10.14 - mercoledì 09 novembre 2022

Gli investimenti delle imprese trentine nel 2021 evidenziano un leggero aumento rispetto all’anno precedente pari a +3,6%. Si tratta di una tendenza attesa, dopo un biennio particolarmente negativo caratterizzato nel 2019 da una contrazione dei valori del 15%, dovuta al graduale venir meno degli incentivi introdotti a livello nazionale, e nel 2020 da un ulteriore calo dell’11% causato dell’emergenza Covid-19.

In base alla ricerca curata dall’Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento, il recupero appare tuttavia particolarmente modesto, sia perché anche il 2021 è stato parzialmente interessato dalla crisi legata alla diffusione della pandemia, sia perché molto probabilmente le risorse a disposizione delle imprese per effettuare investimenti sono state utilizzate per fronteggiare l’emergenza.

Lo scorso anno, la ripresa ha interessato sia gli investimenti immateriali, sia, seppur con minore intensità, gli investimenti materiali e in particolare quelli in impianti, macchinari e fabbricati.

I settori economici che si connotano per una crescita degli investimenti sono il commercio, all’ingrosso (+36,3%) e al dettaglio (+7,1%), le costruzioni (23,4%) e il manifatturiero (+8,1%). Variazioni negative caratterizzano invece i trasporti (-35,4%) e i servizi alle imprese (-2,5%); va però segnalato che nel 2020 quest’ultimo settore non aveva sperimentato una diminuzione degli investimenti.

Nell’ambito degli investimenti immateriali diminuiscono quelli destinati a ricerca e sviluppo (-27,4%), mentre si segnalano aumenti nella formazione del personale (+53,3%), nel marketing (+36,8%) e nell’informatica e software (+6,3%), quest’ultima variazione probabilmente determinata anche dalla forte diffusione dello smart working.

Fonte: Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento

Per classi dimensionali, le imprese di minore dimensione (1-10 addetti) mostrano una dinamica decisamente positiva, con un aumento della spesa destinata agli investimenti pari a +31,7%, le medie (11-50 addetti) una crescita più contenuta (+6,5%), mentre le grandi imprese (oltre 50 addetti) evidenziano invece una contrazione degli investimenti pari a -3,3%.

“È sorprendente – ha commentato Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento – vedere che gran parte delle imprese trentine riesce non solo a resistere a quanto di peggio sia successo negli ultimi anni, ma addirittura a sollevare la testa e investire nel futuro della propria azienda. Dall’indagine dell’Ufficio studi e ricerche camerale si può inoltre desumere il senso della prospettiva di molte di loro, che hanno dichiarato di aver realizzato investimenti finalizzati al risparmio energetico, una tendenza che molto probabilmente assumerà un’incidenza ancora più significativa nella prossima rilevazione”.

Il testo integrale ”Le inchieste congiunturali sugli investimenti 2020-2021”, corredato da una consistente sezione tabellare, è disponibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Trento.