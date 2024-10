CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * CASTELDI’ SERA: «VENERDÌ 11 OTTOBRE SALE APERTE A TUTTI I VISITATORI»

17.42 - mercoledì 9 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Venerdì 11 ottobre: Buonconsiglio aperto fino alle 21:00. Venerdì 11 ottobre gli ambienti aperti a tutti i visitatori, alla tariffa ridotta di € 5, sono le sale del primo piano del Magno Palazzo, dove è allestita parte della mostra Dürer e gli altri. Rinascimenti in riva all’Adige, dove alle ore 19.00 vengono illustrate le opere più significative esposte nelle sale del primo piano.

Dürer experience | a porte chiuse: dalle 18:00 alle 19:00, il conservatore del Museo, Roberto Pancheri accompagna il pubblico alla scoperta dello scudo funebre esposto in mostra e della sua committenza nell’incontro: “Totenschild e committenza” | posti limitati

Dalle 19:00, la Loggia di Romanino si trasforma in un luogo magico grazie alla musica dell’handpan, suonata da Aldo Pedrazzini.

I giardini e Caffetteria del castello sono liberamente accessibili fino alle 21.

Ultimi giorni di mostra

C’è tempo fino a domenica 13 ottobre per poter visitare la straordinaria mostra Dürer e gli altri. Rinascimenti in riva all’Adige allestita al Castello del Buonconsiglio.

Approfitta delle tante iniziative legate alla mostra per un’esperienza completa.

Visite guidate al Castello del Buonconsiglio

Domenica 13 ottobre, ultimo giorno di mostra Dürer e gli altri. Rinascimenti in riva all’Adige, sono previste delle visite guidate straordinarie alla mostra, alle ore 11:00 e alle ore 15:30.

Domenica 13 ottobre, ore 10:30, visita guidata al Castello e alle sue collezioni.

Attività per famiglie | giornata FAMU

Domenica 13 ottobre, in occasione della Giornata della Famiglie al Museo, scopri la ‘Terra tra i monti’ e l’arte del suo territorio utilizzando uno speciale kit che ti permette di ripercorrere le tappe del viaggio dell’artista: segui le indicazioni sulla mappa e spostati tra le sale, divertendoti a risolvere giochi ed enigmi per rendere più coinvolgente la visita.

Attività autogestita, richiedi il kit in biglietteria | tariffa € 8