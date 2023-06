CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “APPUNTAMENTO IN GIARDINO’“: « DUE GIORNATE PER APPROFONDIRE IL LEGAME TRA ARTE – NATURA – STORIA (3-4/6) »

16.15 - giovedì 1 giugno 2023

In occasione dell’iniziativa ‘Appuntamento in Giardino’, promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il Patrocinio del Mic, il museo dedica due giornate di attività nei Giardini del Magno Palazzo per assaporare il gusto della conoscenza e approfondire il legame tra arte, natura e storia.

PROGRAMMA

SABATO 3 GIUGNO

11.00 Il Teatro della Natura

a cura dell’Ufficio parchi e giardini del Comune di Trento

Visita guidata all’esposizione organizzata nell’ambito dell’iniziativa Il Teatro della Natura, condotta da Sara Tamanini.

La visita si concentra sulle specie botaniche rappresentate in una selezione di dipinti a tema floreale, provenienti dalle collezioni del museo, proposte in copia nei giardini del Magno Palazzo.

DOMENICA 4 GIUGNO

11.00 Il “vago e ameno giardino” del Magno Palazzo

visita guidata ai giardini del Magno Palazzo a cura dei Servizi educativi del Museo (adulti)

Luogo dedicato al riposo e allo svago del principe e dei suoi ospiti, il giardino all’italiana voluto da Bernardo Cles rivive attraverso le parole del botanico e medico di corte Pietro Andrea Mattioli. Una guida d’eccezione alla scoperta di un patrimonio storico-naturalistico che, allora come oggi, “appaga et empie di dolcezza il core”.

15.00 Cosa metto nel mio giardino?

attività per famiglie a cura dei Servizi educativi del museo (bambini 5-12 anni)

La creazione dei giardini del Magno Palazzo, curata fin nei minimi particolari dal principe vescovo Bernardo Cles, si trasforma in un racconto collettivo grazie alla tecnica del kamishibai. Dopo aver ascoltato le parole del principe e del suo fido “giardiniere”, i bambini potranno scegliere una pianta da immortalare e aggiungere al proprio giardino ideale.

Partecipazione alle attività gratuita – POSTI LIMITATI (prenotazione consigliata)

Servizi educativi del museo 0461 492811 – clicca qui per prenotare il tuo posto

N.B In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata