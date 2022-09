CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO * GIORNATA AUTONOMIA TRENTINA: « DA NON PERDERE LA VIDEO-INSTALLAZIONE REALIZZATA DAL GRANDE MUSICISTA BRITANNICO, BRIAN ENO (5/9) »

15.24 - domenica 04 settembre 2022

Lunedì 5 settembre il Castello del Buonconsiglio sarà aperto in via straordinaria con ingresso libero per ricordare la Giornata dell’Autonomia trentina.

Si vuole così celebrare la Giornata dell’ Autonomia, istituita per ricordare l’Accordo italo-austriaco sottoscritto a Parigi il 5 settembre del 1946 dall’allora presidente del Consiglio italiano e Ministro degli Esteri, il trentino Alcide De Gasperi, e dal Ministro degli Esteri austriaco, Karl Gruber.

In particolare quest’anno si festeggeranno anche i 50 anni dall’entrata in vigore del secondo Statuto di Autonomia, che fece del Trentino Alto Adige una regione composta dalle due province autonome di Trento e Bolzano.

Questo secondo statuto porterà, nel novembre del 1973, al passaggio alla nuova Provincia delle competenze statali in materia di beni culturali. In tale nuovo assetto il Museo Nazionale, inaugurato da Giuseppe Gerola nel 1924 nel Castello del Buonconsiglio, assunse la denominazione di Museo Provinciale d’arte, poi ulteriormente mutata in quello attuale di Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali, che comprende le sedi distaccate dei castelli di Beseno, Stenico, Thun e Caldes.

La giornata sarà dunque una occasione per poter visitare la mostra I colori della Serenissima, dedicata alla pittura veneta del Settecento in Trentino, con oltre settanta opere, molte di grandi dimensioni, che sono arrivate a Trento da musei e collezioni italiane ed estere, dipinti che ornavano palazzi e chiese di queste vallate e che tempo, guerre, vicende familiari hanno disperso. Con tenacia sono state riunite dai curatori, studiate e, in alcuni casi, ricomposte, in una esposizione dove ricerca scientifica e spettacolarità esprimono un perfetto connubio.

Da non perdere poi le due audio-installazioni nei giardini del Buonconsiglio e la video-installazione in Sala Vescovi realizzate dal grande musicista britannico Brian Eno, una delle figure più importanti nel panorama mondiale.