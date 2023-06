CARABINIERI – TRENTO * ROVERÈ DELLA LUNA: « AGGREDISCONO I MILITARI INTERVENUTI PER IDENTIFICARLI, ARRESTATI PADRE E FIGLIO »

13.02 - giovedì 29 giugno 2023

Nel corso della nottata odierna, i Carabinieri della Stazione di Roverè della Luna, unitamente ai colleghi della Stazione di Mezzolombardo, hanno tratto in arresto due cittadini serbi residenti in Trentino poiché resisi responsabili di resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

I militari, infatti, a seguito di chiamata pervenuta al Numero Unico di Emergenza “112”, erano intervenuti presso l’abitazione di un amico dei due situata a Roverè della Luna, ove costoro, verosimilmente a seguito di un eccessivo consumo di alcolici, stavano arrecando disturbo al vicinato tramite continui schiamazzi ad ora tarda. Giunti sul posto, tuttavia, i due uomini (padre e figlio), si erano dimostrati sin da subito poco collaborativi; in particolare, alla paventata necessità di doverli accompagnare in caserma per le operazioni di identificazione mediante fotosegnalamento, i due avevano cominciato ad inveire nei confronti dei Carabinieri; successivamente, quindi, il padre aveva addirittura aggredito fisicamente i militari, nel tentativo di bloccarli alle spalle al fine di permettere al figlio di darsi alla fuga.

A questo punto, pertanto, il padre veniva immediatamente fermato e fatto salire a bordo dell’auto di servizio, mentre le ricerche del figlio, nel frattempo allontanatosi di corsa, si risolvevano nel giro di pochi minuti in quanto rapidamente individuato nelle vicine campagne, nascosto sotto ad un vigneto.

I due arrestati sono stati così condotti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Trento, ove hanno trascorso il resto della notte in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Trento. Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.