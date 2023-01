CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « ROMPE UNA FINESTRA E SI INTRODUCE NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, ARRESTATO UN 40ENNE »

12.48 - lunedì 9 gennaio 2023

Nel corso della nottata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno tratto in arresto per danneggiamento aggravato e invasione di edificio pubblico, un 40enne trentino, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi. Questi, infatti, poco prima aveva infranto una vetrata della locale facoltà di Giurisprudenza per poi furtivamente introdursi nella struttura, con l’intento – ancora da chiarire – o di effettuare un furto oppure, semplicemente, di passare il resto della nottata “al caldo”.

La scena, tuttavia, non è passata inosservata ad un residente della zona che ha allertato il numero unico di emergenza “112”: nel giro di pochissimi minuti è così giunta sul posto una pattuglia dei Carabinieri che ha individuato l’uomo ancora all’interno degli uffici dell’Università: alla vista dei militari il soggetto ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato immediatamente raggiunto ed arrestato. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.