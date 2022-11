CARABINIERI – TRENTO * CLES: « LANCIANO SASSI DOPO AVER TENTATO DI “IMBUCARSI“ AD UNA FESTA, IDENTIFICATI E DENUNCIATI QUATTRO RAGAZZI »

11.15 - mercoledì 09 novembre 2022

Era già balzata alle cronache la vicenda che aveva visto quattro ragazzi, tutti giovanissimi, lanciare dei sassi nei confronti di due ragazze, solo perché gli avevano negato di partecipare ad una festa privata. Una di queste era stata colpita al volto, l’altra minacciata con cocci di bottiglia.

I fatti sono accaduti a Cles la notte dello scorso 15 ottobre, intorno alle ore 1.30. Erano immediatamente intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Predaia e Rabbi, oltre ad una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Cles.

A conclusione delle indagini, i militari della Stazione di Cles, che si sono occupati di ricostruire compiutamente i fatti ed identificare tutti gli autori, hanno denunciato complessivamente 4 giovanissimi, in particolare due sono minorenni, di 15 e 17 anni, mentre gli altri due sono maggiorenni, di 18 e 19 anni. Le risultanze investigative sono ora al vaglio della Procura della Repubblica e della Procura per i Minorenni di Trento.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.