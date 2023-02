CARABINIERI – TRENTO * CENTRO STORICO: « SCIPPA E RAPINA DUE DONNE, ARRESTATO CON LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI 39ENNE ITALIANO »

14.03 - mercoledì 22 febbraio 2023

Nella serata di ieri i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento, hanno arrestato nella flagranza del reato di rapina, un 39enne, italiano, pregiudicato. Alle ore 20,00 circa, in Vicolo del Vo’, il soggetto ha strappato di dosso ad una ragazza la borsetta che portava a tracolla dileguandosi per le vie cittadine e dopo circa mezz’ora ha assalito un’altra donna in Via delle Orne, ma in questo caso la vittima che ha cercato di resistere, è stata scaraventata a terra e trascinata per alcuni metri.

Dopo pochi minuti da quest’ultimo episodio, i Carabinieri, che si erano già portati in zona a seguito dell’allarme scattato dopo il primo evento, lo hanno individuato in via Belenzani, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, e tratto in arresto. La prima borsa rubata è stata recuperata poco distante, nei pressi di un bar dove era stata gettata a terra dopo essere stata rovistata, mentre la seconda è stata rinvenuta ancora nella disponibilità del reo al momento dell’arresto. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata alle legittime proprietarie. L’arrestato, trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di via Barbacovi, questa mattina è stato condotto dinanzi al giudice che ne ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.