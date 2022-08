CARABINIERI – TRENTO * ANTI-DROGA: « DALL’INIZIO DELL’ANNO 16 ARRESTI, IDENTIFICATE 468 PERSONE (DI CUI UN 40% CON PRECEDENTI) »

21.59 - sabato 06 agosto 2022

Al fine di dare una ulteriore risposta all’esigenza collettiva di riqualificare alcune aree del centro di Trento e soprattutto sradicare la presenza di persone attive nel traffico degli stupefacenti, la Compagnia Carabinieri di Trento, oltre ad intensificare i servizi ordinari di pattugliamento nello sforzo congiunto in atto con Polizia di Stato e Polizia locale, per tutta l’estate garantirà ulteriori servizi appiedati di “Carabiniere di Quartiere” ai fini di una maggiore vicinanza e contatto diretto con la popolazione.

Inoltre, nelle zone del centro maggiormente soggette a degrado, spaccio e microcriminalità, fino a settembre p.v. sarà collocata negli orari più nevralgici una “Stazione Carabinieri mobile”, presidio attrezzato dove i cittadini di Trento, così come i turisti, possono presentare denunce/segnalazioni/altri atti di Polizia a personale dell’Arma costantemente presente, attorno al quale a largo raggio pattuglieranno ulteriori militari a piedi.

In queste precise zone infatti, dall’inizio dell’anno, oltre alle proficue risultanze già ottenute nei servizi congiunti svolti con le altre Forze di Polizia e discendenti dall’attività di coordinamento promosso dalla sede del Commissariato del Governo (che comunque continueranno), il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Trento, nel corso dei propri servizi antidroga in divisa ma anche in borghese, ha già proceduto a identificare 468 persone (di cui un 40% con precedenti specifici), arrestarne 16 (tutte di origine straniera), denunciarne a piede libero 32 (tutte con precedenti specifici), di cui circa l’80% extracomunitari, segnalarne al Commissariato del Governo ben 106 per assunzione di sostanza stupefacente, oltre che sequestrare complessivamente 160 grammi di eroina, 93 grammi di cocaina, oltre 400 grammi di hashish e 120 grammi di marijuana.