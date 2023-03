CARABINIERI – TRENTINO * SETTORE EDILE: « CONTROLLATE 297 AZIENDE, IN 50 RISCONTRATE VIOLAZIONI / 43 PERSONE SEGNALATE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA »

10.49 - mercoledì 1 marzo 2023

Prosegue la campagna congiunta di controlli nel settore edile, nata dalla collaborazione tra il Comando Provinciale Carabinieri di Trento, l’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (U.O.P.S.A.L.) dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento e avviata nella scorsa primavera.

L’attività in questione, volta a contrastare il fenomeno del lavoro nero ed infortunistico e garantire maggiori condizioni di sicurezza e contrattuali nel settore, risulta particolarmente efficace, poiché consente di sfruttare in maniera sinergica le specifiche competenze di U.O.P.S.A.L. e del Servizio Lavoro e l’approccio dinamico e la capillarità sul territorio dell’Arma dei Carabinieri. L’attività ispettiva è stata impostata indirizzando gli interventi in base ad indicatori di possibili irregolarità in materia di lavoro o su situazioni a maggior rischio infortunistico e dall’inizio della campagna sono state controllate 297 aziende edili, in 50 delle quali sono state riscontrate violazioni, i cui conseguenti adempimenti finalizzati alla regolarizzazione, sono stati presi in carico dai citati organi preposti A fronte delle violazioni rilevate, 43 persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria.

Sono state verificate 880 posizioni lavorative, delle quali 51 risultate in nero o in ogni caso irregolari e di cui 17 senza permesso di soggiorno. Sono stati, inoltre, emessi 31 provvedimenti di sospensione per gravi violazioni in materia di sicurezza o per il superamento della soglia di lavoratori privi di regolare contratto.

Nel complesso, sono state accertate violazioni in materia di lavoro e alle norme anti-infortunistiche che comportano, ad oggi, sanzioni per un importo superiore ai 260.000 euro. L’attività di vigilanza e controllo, svolta in sinergia fra Carabinieri, Ispettori dell’U.O.P.S.A.L. e del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento andrà avanti, con una nuova e rinforzata programmazione, nei prossimi mesi.