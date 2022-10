CARABINIERI – ROVERETO (TN) * FURTO: « SOTTRAEVA AGLI ANZIANI PICCOLE SOMME DI DENARO E GIOIELLI, DENUNCIATO UNA DIPENDENTE INFEDELE DI UNA CASA DI RIPOSO »

16.21 - lunedì 17 ottobre 2022

Dopo un’accurata attività investigativa, i Carabinieri di Brentonico hanno denunciato una dipendente infedele della locale casa di riposo.

Gli inquirenti, dopo alcune denunce presentate in caserma da parte degli ospiti della casa di cura, hanno accertato che presso la locale struttura sanitaria, nel corso di questo ultimo periodo erano stati sottratti agli anziani, con una certa frequenza, piccole somme di denaro e gioielli.

I Carabinieri, una volta inquadrata la situazione e acquisiti tutti gli elementi, hanno eseguito una serie di appostamenti, raccolto informazioni e testimonianze con il pieno supporto della direzione della struttura sanitaria.

Così, la scorsa settimana, i militari sono riusciti, a cogliere sul fatto un’operatrice socio­sanitaria che dopo essere stata accompagnata in caserma per la redazione degli atti di rito, è stata denunciata alla Procura di Rovereto per il reato di furto aggravato.

Per l’indagata vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.