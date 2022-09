CARABINIERI – CLES (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « UN ETTO DI DROGA NASCOSTO IN UN VICOLO DEL CENTRO STORICO, DUE PERSONE DENUNCIATE »

09.48 - mercoledì 14 settembre 2022

Erano stati notati strani movimenti in quel vicolo, tra l’altro posto nelle adiacenze di un parco pubblico già più volte “attenzionato”, con un andirivieni di ragazzi che non trovava una spiegazione logica, ma il motivo è stato scoperto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cles.

I militari, infatti, pochi giorni fa, dopo prolungati servizi di appostamento, hanno potuto monitorare la fase di recupero di un quantitativo di stupefacente da parte di due ragazzi minorenni, droga che, suddivisa in più dosi, era stata occultata sotto delle pietre e delle assi di legno.

Complessivamente, i militari hanno così recuperato quasi un etto di sostanza stupefacente tipo hashish, suddiviso in oltre venti pezzi contenuti in involucri di cellophane; tra l’altro, nascosti nello stesso luogo, sono stati trovati anche due bilancini di precisione.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro, scaturendone, da parte dell’Aliquota Radiomobile, una segnalazione alla competente Procura per i Minorenni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in virtù della presenza di due bilancini di precisione e di più dosi, per un peso complessivo di quasi 100 grammi, oltre ad una somma in denaro di oltre 70 euro in banconote di vario taglio.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

Prosegue l’impegno della Compagnia di Cles nell’azione di contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche sotto il profilo preventivo, con l’impiego giornaliero di pattuglie predisposte per il controllo di tutto il centro cittadino e delle frazioni.