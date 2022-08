CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * « RICETTAZIONE E FURTO DI 2.650 LITRI DI GASOLIO, DENUNCIATE QUATTRO PERSONE »

12.29 - lunedì 29 agosto 2022

Nell’ultimo week-end in Valsugana, tra le varie attività di servizio svolte, i Carabinieri si sono messi all’opera per contrastare il fenomeno del furto di gasolio, oramai un bene molto prezioso considerata la diffusa crisi energetica. In particolare a Pergine V.na i Carabinieri del Comando Stazione e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno sventato, in flagranza di reato, un prelievo fraudolento di 2400 litri di gasolio all’interno di un distributore di zona, bloccando e denunciando due soggetti di 28 e 24 anni pregiudicati, che utilizzavano allo scopo 22 carte carburanti clonate. Il furgone con all’interno tre grosse cisterne per contenere il gasolio è stato sottoposto a sequestro. Continuano gli accertamenti per risalire ai titolari delle identità utilizzate e vittime ignare, per clonare le carte.

I Carabinieri di Castel Ivano invece all’atto della ricezione di una denuncia per un furto di 250 litri di gasolio subito nella nottata tra venerdì e sabato scorso, ai danni di una azienda di costruzioni edili della zona, decidevano di effettuare immediatamente uno specifico servizio di ricognizione sul territorio. Non sono mancati i risultati in quanto all’esterno dell’abitazione di alcuni sospetti ovvero un 48enne ed un 26 enne, padre e figlio, i Carabinieri hanno notato delle tracce di gasolio sull’asfalto ed in prossimità del cancello della loro abitazione. Non rimaneva altro che perquisire quei luoghi e difatti la merce rubata è stata rinvenuta all’interno di alcuni barili nel giardino dell’abitazione e ben nascosti. I due sono stati denunciati per ricettazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Trento.

Per tutti gli indagati vige comunque, la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

I Carabinieri invitano i cittadini a collaborare e denunciare immediatamente al più vicino comando dell’Arma eventuali situazioni sospette.