CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * « LITE IN UN BAR TRA DUE CONVIVENTI LUI SPEGNE LA SIGARETTA IN UN OCCHIO ALLA DONNA, ARRESTATO »

12.03 - lunedì 12 dicembre 2022

Nella tarda serata di ieri 11 dicembre i Carabinieri di Sant’ Orsola sono dovuti intervenire d’urgenza all’interno di un bar di Fierozzo comune della valle dei mocheni. I militari giunti sul posto hanno dovuto – non a fatica – bloccare un soggetto, 27enne con precedenti per reati specifici (Resistenza a Pubblico Ufficiale), che alla vista dei carabinieri brandendo una bottiglia li minacciava e li aggrediva poiché alterato probabilmente da sostanze alcoliche. Dalla ricostruzione dei fatti e dalle testimonianze emerge anche, che poco prima, la persona arrestata aveva spento una sigaretta nell’occhio della propria convivente, il tutto per motivi legati alla gelosia, e aggredito alcuni degli avventori del bar intervenuti a calmarlo.

La vittima veniva trasportata a Trento dal personale del 118 per le cure del caso e fortunatamente già dimessa, versa in buono stato di salute.

Pertanto i Carabinieri procedevano ad arrestare il 27enne che in attesa di giudizio direttissimo veniva tradotto, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Trento, nelle camere di sicurezza della compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana. I reati contestati sono lesioni, oltraggio, violenza e minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, inoltre proprio perché conviventi e non essendo, questo, il primo caso di violenza nei confronti della donna, veniva anche attivata la procedura del cd. “codice rosso” legge in vigore dal 2019 a tutela delle fasce deboli.

Per l’arrestato vige comunque il principio dell’innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà provata con sentenza passata in giudicato.