CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « VIENE TROVATO CON MEZZO ETTO DI HASHISH, DENUNCIATO UN 16ENNE »

09.07 - lunedì 26 settembre 2022

Nel tardo pomeriggio di ieri in Valsugana i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgo impiegati nell’ordinario controllo del territorio hanno proceduto a denunciare un 16enne per il possesso di 50 grammi di sostanza stupefacente “hashish”. Il ragazzo che era in compagnia di altri 4 giovani si trovava nei pressi della stazione intermodale, treni ed autobus di Borgo Valsugana, quando, alla vista della pattuglia dell’Arma, decideva insieme a loro di nascondersi repentinamente.

Ma i Carabinieri non si sono fatti prendere alla sprovvista ed hanno bloccato i giovani nel sottopasso, difatti uno di loro, gettava subito un grammo di marijuana a terra. Di lì le conferme ed i successivi controlli approfonditi su quanto avevano indosso i giovani. Uno di loro, un 16enne, aveva con se un panetto di hashish di quasi 50 grammi di peso, mentre a casa, ove veniva estesa la perquisizione, aveva un grinder per il taglio e lo sminuzzamento della sostanza. Non è stata accertata responsabilità penale invece per gli altri 4 giovani.

Le modalità ed il luogo ove si è verificato l’accaduto, già oggetto di controlli frequenti da parte dei Carabinieri della Valsugana, nonché di passaggio e di snodo di comunicazione di pendolari e giovani studenti di tutta la valle, ha fatto insospettire i militari che proseguiranno le indagini per verificare la provenienza dello stupefacente. Ancora una volta sono stati sottratti al mercato giovanile, quantitativi di sostanza stupefacente – che alla lunga – sebbene considerata del tipo “leggero” avrebbe provocato ugualmente i suoi danni ai giovani assuntori.

Per il minorenne denunciato vige comunque il principio dell’ innocenza sino a quando la sua colpevolezza non sarà provata con eventuale sentenza divenuta irrevocabile.