“CANAZEI CAMPO BASE” * MONTAGNA: « MICHIL COSTA PRESENTERÀ IL SUO LIBRO “FUTURISMO” IL 21/9, AL CINEMA MARMOLADA (21.00) »

07.58 - lunedì 19 settembre 2022

on Michil Costa e il suo libro “FuTurismo”, il 21 settembre al cinema teatro Marmolada (ore 21), si conclude la seconda edizione di “Canazei Campo Base”, rassegna sostenuta dal Comune di Canazei che affronta le tematiche di maggiore attualità della montagna.

L’albergatore, ambientalista e visionario della Val Badia, nella sua recente pubblicazione tratta questioni importanti che riguardano i territori dolomitici (e, più in generale, tutte le località vocate al turismo). Così nel corso della serata, che si rivolge alla popolazione di Fassa e in particolare agli operatori turistici – a differenza delle precedenti che dal 21 luglio fino al 1 settembre hanno visto un pubblico prevalentemente di vacanzieri – Costa, intervistato dalla giornalista Elisa Salvi ideatrice di “Canazei Campo Base”, spiega il suo modo di operare nel mondo dell’accoglienza, la filosofia del bene comune da applicare nelle aziende, il rispetto del territorio e i limiti al suo utilizzo, la differenza tra ospite e cliente, il contingentamento dei visitatori nelle località più ambite e tanto altro ancora.

Con l’analisi delle diverse declinazioni del turismo dolomitico, termina la seconda edizione di “Canazei Campo Base” che ha raccolto, come già nel 2021, un notevole consenso. Nell’estate del crollo di parte del ghiacciaio della Marmolada, si è palesata, in maniera inequivocabile, la centralità della montagna, così come la necessità di affrontare le sue specificità, che la vedono al centro degli studi sul cambiamento climatico ma anche sempre più ambiente ideale di vita – e non solo di vacanza – in una pianeta che si surriscalda.

In tal senso, di estrema attualità è stato l’incontro della rassegna con Luca Mercalli, giunto a Canazei il 4 agosto scorso, a un mese dalla tragedia della Regina delle Dolomiti, che ne ha spiegato le cause e ha messo in guardia sulle frequenti emergenze climatiche. Di spessore culturale l’incontro, del 18 agosto, con Vittorio Sgarbi, critico d’arte nonché presidente del Mart, che ha proposto un excursus sulla montagna nell’arte da Giotto (opera del 1295) a Anish Kapoor (opera del 1995). Di grande interesse anche gli altri appuntamenti: il 21 luglio in primo piano c’è stato l’alpinismo con la presentazione del docu-film “L’uomo che accarezzava la roccia: la vita e l’alpinismo di Pierluigi Bini” e il successivo dibattito con Bini e il regista Stefano Ardito; il 28 luglio si è parlato di storia al femminile con la serata dedicata ad “Amelia B. Edwards e le pioniere delle Dolomiti”, con Susan ed Alan Boyle, autori del libro “Spiriti delle Dolomiti” e Andrea Selva, giornalista Rai; l’11 agosto protagonisti gli sport invernali con “Olimpioniche”, assieme alle campionesse Stefania Constantini, Caterina Carpano e Chiara Mazzel; il 26 agosto, invece, si sono celebrati i 75 anni della Società incremento turistico Canazei con Daniele Dezulian e Fiorenzo Perathoner; il primo settembre, infine, si è trattato di prudenza in montagna con “Jir sa mont: la frequentazione consapevole e prudente della montagna”, con Iole Manica, vicepresidente della Sat, Licia Favé, presidente Cai Sat Alta Fassa, Fabio Giongo, guida alpina e referente del progetto “Sa Mont” e Stefano Coter, capostazione del Soccorso Alpino Alta Fassa. Un’infilata di tematiche che fanno davvero di “Canazei Campo Base” un interessante laboratorio di idee e visioni per il futuro della montagna, che dà appuntamento all’estate 2023.