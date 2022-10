“BARACCHE NELLA NEBBIA“ * « IL VOLUME DI RENZO FRACALOSSI SULLA SHOAH VERRÀ PRESENTATO A TRENTO DA ENRICO FRANCO ED ALBERTO FOLGHERAITER (LIBRERIA “ANCÒRA 7/10 – 17.30) »

11.15 - martedì 04 ottobre 2022

“Baracche nella Nebbia“ Un nuovo volume di Renzo Fracalossi sulla Shoah, fra teatro e storia. E’ uscito in questi giorni nelle librerie, con una preziosa e colta prefazione della prof.a Alessia Bellusci dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, un volume di Renzo Fracalossi che raccoglie due lavori teatrali su specifici temi legati alla Shoah.

“Baracche nella Nebbia”, questo il titolo del libro pubblicato dalla Casa editrice Ancòra di Milano, raccoglie i testi di allestimenti che già, nelle interpretazioni del Club Armonia in occasione del “Giorno della Memoria”, hanno riscosso un ampio successo di pubblico e di critica, anche per le vicende affrontate e narrate in palcoscenico dallo storico sodalizio culturale trentino. Dal “contributo” della medicina allo sterminio attraverso le sperimentazioni mediche sui deportati, al ritratto di alcune figure straordinarie di donne resistenti, internate nell’unico Campo di concentramento esclusivamente femminile e cioè quello di Ravensbrück, l’autore propone una conoscenza quasi “in presa diretta” dell’orrore, grazie alla potenza narrativa dell’immediatezza teatrale.

Il libro verrà presentato da Enrico Franco, già direttore del “Corriere del Trentino” e da Alberto Folgheraiter, già responsabile della Struttura di porgrammazione RAI di Trento, in un dialogo con l’autore, presso la Libreria “Ancòra” in via Santa Croce 35 a Trento, venerdi 7 ottobre 2022 ad ore 17.30,

con ingresso libero.