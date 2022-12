ATMAR * “LA REUMATOLOGIA INCONTRA I MALATI”: DOTTOR BORTOLOTTI, « IN TRENTINO DIAGNOSTICHIAMO 200 ARTRITI REUMATOIDI, POSSONO ESSERE FERMATE SE CURATE IN TEMPO »

14.08 - sabato 03 dicembre 2022

Le malattie reumatiche dal punto di vista dei malati. Oggi al Grand’Hotel Trento, l’associazione che rappresenta i malati reumatici trentini, in sigla Atmar, ha fatto il punto sulle possibilità di cura in un convegno cui hanno partecipato i medici dell’unità di reumatologia del Santa Chiara.

L’ATMAR è una organizzazione di volontari che da 27 anni accoglie e assiste i malati, promuovendo l’informazione su queste patologie e l’incontro tra medici e malati.

“Collaborazione e responsabilità” sono le parole usate dalla presidente Lucia Innocenti per definirne l’attività, che si sostanzia in incontri sul territorio, corsi specifici di attività motoria, donazioni di apparecchiature. “Una corretta informazione al paziente è fondamentale – ha affermato l’ex primario di reumatologia Giuseppe Paolazzi – anzi, serve un vero patto di fiducia tra medico e paziente. Perché da queste malattie non si guarisce”.

Le malattie reumatiche sono patologie che interessano il 10% della popolazione di tutte le età, compresa quella pediatrica, attestandosi maggiormente tra le persone nella fascia dai 35 ai 65 anni. “In Trentino – ha detto il dott. Roberto Bortolotti, direttore dell’Unità Operativa Complessa dell’ospedale Santa Chiara di Trento – diagnostichiamo 150-200 artriti reumatoidi. Questo significa che in provincia di Trento ci sono dai 5 ai 6mila pazienti affetti da malattie reumatologiche, che provocano forti disagi e incidono molto negativamente sulla qualità della vita”.

Sono malattie croniche, che non guariscono ma possono essere fermate o rallentate se riconosciute e curate in tempo. “La ricerca internazionale continua ad andare molto veloce – ha proseguito Bortolotti – abbiamo a disposizione farmaci che riducono sensibilmente il danno intervenendo su alcuni fattori dell’infiammazione, limitandone gli effetti”.

Negli ultimi anni è cambiato l’approccio, con la diagnosi precoce e un intervento importante fin dall’inizio. Perché controllare efficacemente la malattia equivale alla guarigione. Oggi, ad esempio, le donne affette da patologie reumatiche possono quasi sempre condurre a termine una gravidanza, se correttamente gestita con la consulenza del medico. Nell’ultimo anno – ha affermato la dott.ssa Sara Tonetta del Santa Chiara, l’ambulatorio integrato ha gestito 57 gravidanze (alcune ancora in corso), con complicazioni limitate e quasi sempre gestibili.

Nell’incontro di Trento sono state approfondire in particolare alcuni aspetti di queste patologie, come l’osteoporosi (dott.ssa Sonila Troplini), la sindrome di Sjögren (dott. Giuseppe Paolazzi) la fibromialgia e il dolore cronico (dott. Marco Pontalti).